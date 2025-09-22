Някой друг килограм в повече може да не е проблем, но ниското тегло със сигурност води до здравословни ядове

© Да имаме малко повече излишни килограми не е задължително да бъде здравословен проблем, но прекалено ниският индекс на телесната маса (ИТМ) може да бъде рисков.



Голямо изследване в Дания с над 85 000 участници показва, че хората с ИТМ под 18,5 имат почти 3 пъти по-голяма вероятност да починат по-рано в сравнение с тези, чиито стойности са в средата или горната част на така наречения "здравословен“ диапазон.



Връзката между теглото и доброто здраве е по-сложна, отколкото често се смята, откриват авторите на проучването. Новите данни предполагат, че най-благоприятните стойности може да не съвпадат напълно с официално приетия "здравословен“ диапазон на ИТМ.



Всъщност хората, които попадат в групата на "наднормено тегло“, често имат резултати, съпоставими или дори по-добри от тези с по-нисък ИТМ.



Любопитното е, че дори в рамките на стандартния "здравословен“ диапазон не всички стойности се оказват еднакво добри. Хората в долната му граница изглеждат по-уязвими, а дори и тези с ИТМ малко над 20 имат осезаемо по-висок риск в сравнение с групата, приета за ориентир.



От друга страна, няколко килограма отгоре не означават непременно проблем. В това изследване хората с ИТМ между 25 и 35 не показват съществено по-лоши резултати от основната група.



Резултатите показват, че единствено хората с ИТМ над 40 имат ясно повишен риск за здравето – повече от 2 пъти по-висок.



Проучването ни показва, че да бъдем слаби не означава автоматично, че сме здрави. Всъщност ниското тегло крие сериозни рискове, особено в по-късна възраст. Липсата на достатъчно енергийни и мастни запаси затруднява възстановяването след болести или операции. Намалената мускулна маса води до по-голяма опасност от падания и счупвания, а отслабената имунна система прави тялото по-податливо на инфекции.



Мазнините в тялото играят защитна роля – те дават резерви, които могат да помогнат при тежки заболявания или лечение като химиотерапия. Когато човек има твърде малко такива запаси, организмът му бързо изчерпва енергията и се затруднява да се възстановява.



Освен това, необяснимото отслабване често е знак за сериозен здравословен проблем, като рак или диабет тип 1. Затова ниският ИТМ понякога показва наличието на заболяване, а не "добра форма“.



Все повече изследвания подкрепят концепцията, че човек може да бъде с по-високо тегло и въпреки това да е в добра форма. Затова учените дори предлагат "здравословният“ диапазон на ИТМ да бъде преразгледан нагоре. Според тях най-ниският риск може да е при стойности между 22,5 и 30.



Индексът на телесната маса винаги е бил доста груб показател, защото не отчита ключови фактори като хранене, начин на живот или разпределението на мазнините, пише Puls.bg. И макар да има опити за адаптиране на праговете за определени групи, ИТМ все още може да поставя напълно здрави хора в "рискови“ категории. Това е проблем, когато от него зависи достъпът до лечения или хирургични процедури.



В идеалния случай здравните решения би трябвало да се основават на по-точни изследвания като кръвни тестове, скенери и подробен анализ на начина на живот. Засега обаче ИТМ стойностите остават широко използвани.