Някои диети могат да намалят риска от хронични заболявания при възрастни хора

© Илюстративен кадър Стареенето често носи нови здравословни предизвикателства, включително повишен риск от хронични заболявания като сърдечни заболявания, артрит, ХОББ и деменция. Ново проучване на изследователи в Швеция предлага надежда на възрастните хора, загрижени за здравето си.



При изучаване на ефекта от диетата върху хроничните заболявания, изследователите установиха, че хората, които консумират по-здравословна диета, са склонни да наблюдават по-бавно развитие на хронични здравословни проблеми и по-малко хронични заболявания като цяло.



За разлика от това, участниците, които консумират провъзпалителна диета, са по-склонни да развият множество хронични заболявания. Проучването е публикувано в Nature Aging, предаде Medical News Today.



Проследяване на връзката между избора на храна и стареенето



Стареенето може да доведе до нови здравословни проблеми като загуба на слуха, проблеми с мобилността и отслабена имунна система.



Въпреки че се очаква известен спад, проактивният подход към здравето, включително хранителните избори, могат да помогне за намаляване на риска, свързан с хронични заболявания.



Възрастните хора, които се хранят добре, развиват по-малко хронични заболявания. Резултатите от това проучване демонстрират още един начин, по който поддържането на здравословна диета е важно за здравето.



В продължение на 15 години участниците, които са спазвали една от здравословните диети, са имали по-бавна прогресия на хроничните заболявания. Освен това, тези участници са имали до две по-малко заболявания в сравнение с хората с най-малко придържане към здравословното хранене.



Здравословно хранещите се също са имали по-бавен процент на сърдечни заболявания и невропсихиатрични заболявания като деменция. Единствената област, в която изследователите не са открили отрицателна връзка между провъзпалителната диета и здравословния резултат, е по отношение на мускулно-скелетните заболявания.



Защитните ефекти на диетите MIND и AHEI върху невропсихиатричното здраве са били най-силни сред най-възрастните участници. Това предполага, че дори по-късно в живота, приемането на здравословна диета може да има значение.



Експертите предупреждават, че промяната в хранителните навици може да представлява предизвикателства.



Д-р Дейвид Кътлър, сертифициран лекар по семейна медицина в здравния център "Провидънс Сейнт Джонс“, сподели своите мисли за проучването с Medical News Today.



"Тези резултати показват, че качеството на диетата е модифицируем рисков фактор за забавяне на скоростта на натрупване на хронични заболявания сред възрастните хора“, каза Кътлър.



Кътлър подчерта, че проучването ясно показва, че провъзпалителната диета може да бъде вредна за здравето.



Въпреки че проучването демонстрира значението на здравословните хранителни навици, Кътлър отбеляза, че "промяната на хранителните навици е предизвикателство“. "Това е особено вярно за възрастните хора, чиито модели са вкоренени по-дълго и те може да видят по-кратък период от време, за да оценят ползите от по-здравословната диета“, продължи Кътлър.