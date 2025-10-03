Ново риалити шоу Ивайло Захариев е водещ

© Актьорът Ивайло Захариев ще застане в нова роля – тази на водещ в предстоящото онлайн риалити шоу "Къде е златото?". Форматът ще събере едни от най-популярните лица от риалити предаванията у нас, както и добре познати инфлуенсъри и звезди от социалните мрежи.



Сред участниците се открояват Яница от "Хелс китчън", Виктор Ангелов от миналия сезон на "Биг Брадър", Людмила и Теа Де Анджелис от "Ергенът". Те ще се впуснат в съревнование, което ще тества не само физическата им издръжливост, но и стратегическото мислене, способността за манипулации и играта на алианси.



"Къде е златото?" стартира на 7 октомври и ще се излъчва ексклузивно в YouTube. Всяка седмица, във вторник и петък ще се качват нови епизоди, като зрителите ще могат да проследяват интригите, съюзите и предателствата в реално време.



Шоуто обещава динамика, неочаквани обрати и битка за надмощие, в която основното оръжие ще бъдат умът и стратегията.



Руслана Петрова, 34г, София – журналист и редактор, също влиза в Къде е Златото! Развива собствени медийни платформ От началото на кариерата си работи на отговорни позиции, дори в управлението на държавата. Външността често лъже - освен с визия, Руслана впечатлява и с остър ум. "Мога да бъда не само адвокат на дявола, но и най-добрия му съветник!", казва тя.



Никола Караолис, 25г, София – финансист и стратег, готов е да надхитри конкуренцията в Къде е Златото! Работата му е да измерва финансовия риск на големи корпорации. Високият коефициент на интелигентност му помага в работата и в играта. Може да крие емоциите си лесно, истински Poker face. "Aко в “Къде е Златото" има по-малко от 10 000 човека, то е много вероятно да съм най-умният там."



Петя, 24г, Каварна, влиза решена да докаже, че има силата да стигне до златото! Вдъхновява млади жени, които желаят да отслабнат. В играта иска да е наблюдателна и да се пази от манипулации. Признава че е наивна – винаги отваря сърцето си към хората, казва че това може да и пречи в предаването. "Влизам в Къде е Златото, за да се озова в един свят на лъжци – и накрая да им покажа коя е каварненската Агата Кристи."



Харесва му да забавлява хората в социалните мрежиПозитивен и весел, освен ако някой не му драсне клечката, тогава пали. В живота хората са се възползвали от добрината му, а в Къде е златото? "Амбициозен съм, надъхан съм и знам, че 20-годишните момчета, не сме пишлемета."



Людмила Костадинова (33 г.) .Манипулацията и флиртът са част от арсенала ѝ. Целта оправдава средствата, особено в тази игра на надлъгване. Обича криминални филми и винаги отгатва кой е убиецът. "Писна ми да бъда пешка, този път ще съм царицата"



Стоян Николов – 27 г., от Асеновград (Content Creator) има амбицията да вземе златото! Лидер, мъжкар и баща. Създава противоречиво съдържание с цел да вдъхновява. Влиза в играта с ясната цел – да стигне до финала. “В живота има две опции – или доминираш, или се подчиняваш. Аз съм тук, за да доминирам."



Помните Теа ДеАнджелис нали? Тя е модел, актриса и е сред участниците в “Къде е златото". Мис Дубай. За едни е забавна, за други – глупава, но никой не остава безразличен към нея. Участвала е в две любовни предавания, но е готова да покаже, че може и повече от флирт. “Ергенът не си взех, останах си дива и красива и сега мисля да взема златото."



Мариян Ангелов – 39 г., родом от Димитровград, но живее в София и преподава физическо възпитание. Герой в реалния живот - спасил е семейство от удавяне. Ненадминат в разказването на вицове и странни истории Притежава множество медали в различни дисциплини. "На младите в “Къде е Златото?" искам да им кажа едно нещо - бъдете сигурни, че няма да ви се дам лесно"



Стелияна Димитрова – 33 г., от Велико Търново - психолог! Живяла 12 години в Лондон, където завършва Бизнес психология. 3 години без интимни отношения, но това не й пречи да бъде щастлива. Притежава изострени сетива - следи езикът на тялото, както и промени в настроенията. “Влизам в Къде е Златото, за да докажа колко добър лъжец и манипулатор всъщност съм аз."



Виктор Ангелов – 30 г., от Меден Рудник, бръснар, поет, познат от "Биг брадър" Тази година ще се бори за любовта към себе си! Показва се такъв, какъвто е, затова и повечето хора го смятат за емоционален. Влиза решен да покаже, че е тук за победа и нищо по-малко. "В предаването ще бъда такъв, какъвто съм в общността - различен от другите, 100% себе си, нямам маска, хамелеон, успявам да се приспособя към всяка една ситуация и хората ще видят, че Виктор е тук, back in the game."



Яница Владова, 28 г. от Лом, След Хелс Кичън, влиза в Къде е златото, с ножа напред! Усмихната, но не спестява на никой нищо. Няма рецепта за победа, но е готова да импровизира на момент. Мрази кифли, не признава алфа мъжкари. “Тук съм да сготвя противниците си на бавен огън."



Радослав Герасимов, 28 г. от София, спортист и заклет фен на аниметата. Шампион по калистеника. Няма успех с момичетата. Чупи стереотипа за “нацепената батка" - той е добряк. “Влизам в предаването да намеря сродни души, приятели, и силно се надявам - моята любов!



Лилия Тихова - 23 г., актриса от Пловдив. Тя е енергична, усмихната и наблюдателна! Смята да спечели останалите играчи с доверие. Бързо надушва някоя лъжа. Иска да грабне паричната награда, за да си плати магистратурата. “Нека хората ме оприличават на Алиса, те няма да знаят, че пред тях стои Лудият Шапкар."