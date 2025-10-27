Новини
Ново проучване разкрива как да се предпазим при нападение от мечка
Автор: Росица Чинова 12:12Коментари (0)33
©
Японско проучване установява, че заемането на поза по лице надолу при среща с мечка може да предпази човек от тежки наранявания, предава The Independent

Япония регистрира рекорден брой смъртни случаи от нападения на мечки тази година - девет души загинаха, съобщава Министерството на околната среда.

Изследователи от университета Акита в североизточна Япония са анкетирали 70 души, пострадали при нападения на мечки през 2023 г. Те установили, че най-често са засегнати лицето и ръцете. Седем от анкетираните, които са легнали по лице надолу и са покрили главата и врата си са избегнали сериозни травми. Учените сравнили разказите на оцелелите с медицинските им досиета, анализирайки вида и тежестта на нараняванията. Това е първото изследване от този вид, базирано на реални данни. От 70-те анкетирани 23 са имали тежки наранявания, изискващи обща анестезия и дори ампутация на пръсти или крайници.

"Сред седемте души, които успели да заемат защитната поза - около 10% от анкетираните - никой не е бил сериозно ранен", отбелязват изследователите в проучването, публикувано в списанието Clinical Orthopaedic Surgery.

Мечките са широко разпространени в Япония: кафявите мечки живеят в Хокайдо, а черните мечки са често срещани в префектурите Хоншу и Шикоку. Нападенията на мечки се увеличават през последните години заради промените в местообитанията, причинени от човешката дейност в горите. През 2023 г. са регистрирани 209 наранявания на хора, свързани с мечки, като 70 от тях са станали в префектура Акита. Повечето инциденти се случват близо до домовете на хората, на земеделските земи или в залесените жилищни райони.

"Важно е хората да познават навиците на мечките и да знаят как да се предпазят", казва Юки Ишигаки, ортопедичен хирург и съавтор на изследването, пред японската информационна агенция Kyodo. Въпреки че защитната поза не гарантира пълна безопасност, тя може да помогне за минимизирането на нараняванията на главата и горната част на тялото - най-често атакуваните области по време на нападения.






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
