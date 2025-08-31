Ново проучване показва, че периодичното гладуване може да увеличи риска от сърдечносъдова смърт

© Периодичното гладуване се превърна в диетата на десетилетието. То обещава да "хакне“ биологията без неудобството от броене на калории или елиминиране на въглехидратите: просто трябва да промените кога се храните, не непременно какво ядете. Технологичните магнати го препоръчват, а холивудските звезди твърдят, че ги поддържа във форма, съобщава BBC.



Досега науката сякаш подкрепяше практиката. Изследванията показват, че удължаването на нощното гладуване може да засили метаболизма, да подпомогне възстановяването на клетките и дори да удължи живота. Диетолозите обаче отдавна предупреждават, че пропускането на хранения не е магическо решение и може да бъде рисковано за хора със здравословни проблеми.



Периодичното гладуване включва ограничаване на времето за хранене до кратък дневен прозорец, често осем часа, последван от 16-часова почивка без храна. Други диети с ограничено време, като например планът 5:2, ограничават калориите в определени дни от седмицата, а не в определени часове.



Висок риск от сърдечно-съдови заболявания



Сега първото мащабно проучване от този вид бие сериозни тревоги. Изследователи, анализирайки данни от повече от 19 000 възрастни, установиха, че хората, които са се хранили в рамките на осемчасов прозорец на ден, са имали 135% по-висок риск от смърт от сърдечно-съдови заболявания, отколкото тези, които са разпределили храненията си в рамките на 12-14 часа.



Повишеният сърдечно-съдов риск означава, че въз основа на здравословното състояние, начина на живот и медицинската история, човек е по-склонен да страда от проблеми като инфаркт или инсулт.



Връзката с общата смъртност (смъртни случаи по каквато и да е причина) е по-слаба и непоследователна, но повишеният сърдечно-съдов риск се запазва независимо от възрастта, пола или начина на живот – дори след строги анализи.



С други думи, проучването е установило слаба връзка с общата смъртност, но значително увеличение на риска от сърдечно-съдова смърт. Авторите подчертават, че проучването не доказва причинно-следствена връзка, но сигналът е достатъчно силен, за да постави под въпрос идеята, че периодичното гладуване е напълно безрисково.



Изследователи са проследявали възрастни американци в продължение на осем години. За да разберат хранителните си навици, участниците са били помолени да опишат всичко, което са яли и пили в два отделни дни, с разлика от около две седмици. Въз основа на тази информация изследователите са изчислили средния дневен "прозорец“ за хранене на всеки човек, третирайки го като представителен за дългосрочните навици.



Резултатът? Тези, които са се хранили на кратки интервали (под 8 часа), са имали значително по-висок риск от смърт от сърдечно-съдови заболявания, отколкото тези, които са се хранили повече от 12-14 часа, пише PROTV News.



Този повишен риск е валиден за всички социално-икономически категории и е най-силно изразен сред пушачите и хората с диабет или сърдечни заболявания, което предполага, че тези групи трябва да бъдат особено внимателни при дългосрочни рестриктивни диети.



Изследователите коригирали данните спрямо качеството на диетата, честотата на храненията и закуските, както и други фактори, свързани с начина на живот.



Проф. Виктор Венце Жонг, водещият автор на изследването, казва, че диетата играе основна роля при диабета и сърдечните заболявания, така че връзката със сърдечно-съдовата смъртност не е изненадваща.



"Неочакваното е, че такъв кратък хранителен прозорец, следван дългосрочно, е свързан с повишен риск от смърт от сърдечно-съдови причини“, казва Жонг, епидемиолог в Шанхайския медицински университет "Джиао Тонг“.



Това противоречи на общоприетото схващане – подкрепено от краткосрочни проучвания – че храненето с ограничено време би подобрило сърдечно-съдовото и метаболитното здраве.



Предимства и недостатъци на гладуването



В редакционна статия в същото списание, проф. Ануп Мисра, водещ ендокринолог, анализира ползите и рисковете от периодичното гладуване.



От положителната страна, няколко проучвания показват, че може да помогне за загуба на тегло, да подобри инсулиновата чувствителност, да намали кръвното налягане и да подобри липидния профил, с някои доказателства за противовъзпалителни ефекти.



Постенето може също да помогне за контрол на кръвната захар, без да се изисква стриктно броене на калории, съчетава се с религиозни или културни пости и е лесно за спазване.



"Потенциалните недостатъци обаче включват хранителни дефицити, повишен холестерол, прекомерен глад, раздразнителност, главоболие и трудности при поддържането на този начин на хранене в дългосрочен план“, предупреждава проф. Мисра.



За хората с диабет, неконтролираното гладуване може да доведе до опасни спадове на кръвната захар, а за възрастни хора или такива с хронични заболявания, продължителното гладуване може да увеличи крехкостта или загубата на мускулна маса.



Проф. Джонг каза, че хората със сърдечно-съдови заболявания или диабет трябва да бъдат внимателни, преди да приемат 8-часов прозорец за хранене. Резултатите подчертават необходимостта от персонализирани хранителни съвети, съобразени със здравословното състояние и базирани на актуални доказателства.



"Въз основа на настоящите доказателства е по-важно какво ядете, отколкото кога. Най-малкото, дългосрочното 8-часово гладуване трябва да се избягва, ако целта е предотвратяване на сърдечно-съдови заболявания или увеличаване на продължителността на живота.“