ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Ново изследване: Топлата чешмяна вода не е безопасна!
В 12 от 13 домакинства топлата питейна вода съдържа до 22 пъти повече бактерии от студената.
Причината?
Недостатъчна температура, липса на дезинфекция и… пълен нормативен вакуум – в България няма контрол върху качеството на топлата вода, която тече от чешмите ни.
Средната температура е 52°C (вместо препоръчителните 55°C), а в нито една проба топла вода не е открит хлор – основният дезинфектант.
Резултатът: идеални условия за бактерии като Legionella и Mycobacterium, които могат да причинят тежки пневмонии и инфекции.
Изводът е ясен:
Не пийте топла вода от чешмата.
Не я използвайте за готвене или миене на зъби.
Използвайте само студена, добре източена вода, а ако имате бойлер – поддържайте температура над 60°C.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма трагедия край Бургас! Трима младежи загинаха при тежка катастрофа
10:21 / 18.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: