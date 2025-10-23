Новини
Новият звяр на Емрах Стораро с пловдивска регистрация
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 14:44Коментари (5)84
Емрах Стораро показа истински звяр, с който е попълнил автопарка си. 

Това е бял "Мерцедес", до който певецът позира.

Двувратата S класа не е със стотици хиляди евро базова цена, но под капака му се крият стотици коне и ръмженето на двигателя бе демонстрирано в социалните мрежи. 

"Всеки самоуважаващ се мъж, винаги има опция 2!", намигна към феновете си синът на Тони Стораро.

Емрах е известен като фен на бързите коли и подкарва ту "Ферари", но БМВ. 

Според негови познати обаче преди да вземе мерцедеса, певецът се е разделил с беемвето. 

Не е ясно дали Емрах ще може сам да шофира новия звяр, тъй като след кадрите от гонката с Константин се появи информация, че двамата са отнесли глоби и са останали без книжки за по една година, припомня "България Днес". 

Тоя мангал още ли има книжка??? КАТ, докога ще спите! НАП и вие, кога ще му проверите официалните доходи???
