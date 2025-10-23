© виж галерията Емрах Стораро показа истински звяр, с който е попълнил автопарка си.



Това е бял "Мерцедес", до който певецът позира.



Двувратата S класа не е със стотици хиляди евро базова цена, но под капака му се крият стотици коне и ръмженето на двигателя бе демонстрирано в социалните мрежи.



"Всеки самоуважаващ се мъж, винаги има опция 2!", намигна към феновете си синът на Тони Стораро.



Емрах е известен като фен на бързите коли и подкарва ту "Ферари", но БМВ.



Според негови познати обаче преди да вземе мерцедеса, певецът се е разделил с беемвето.



Не е ясно дали Емрах ще може сам да шофира новия звяр, тъй като след кадрите от гонката с Константин се появи информация, че двамата са отнесли глоби и са останали без книжки за по една година, припомня "България Днес".