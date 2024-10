Новите тенденции при есенните аксесоари

© Who What Wear UK Разнообразни текстури и преувеличени форми заеха централно място сред аксесоарите за есента на 2024 г. Украсени с пера чанти, компенсират класическото връхно облекло, а високите до бедрата ботуши добавят ръб към романтичните рокли.



Ето ги и петте есенни тенденции в аксесоарите, които доминират през настоящия сезон.



1. Чанти с продълговата форма



Дамските чанти с разтегнати, правоъгълни силуети внасят структура в уютния многослоен външен вид през есента. Цветовете и материите им могат да са разнообразни стига да запазят причудливата форма. Вече доста от големите марки излязоха с подобни модели.



2. Готини шапки



Шапки във всякакви форми и размери увенчаха есенно-зимните визии от подиума, от украсени вълнени барети до плътно прилепнали шапки. Доста от шапките със смятана досега за ретро визия, отново са на мода.



3. Високи ботуши



След като високите до коляното ботуши блеснаха през миналия есенно-зимен сезон , дизайнерите вдигнаха летвата още по-високо или по-точно до бедрата. Ботуши от различни материи с височина до бедрата доминират пазар на обувките тази година. Очаквайте да видите редица варианти на тази тенденция, от версии на висок ток до ниски.



4. Текстури



Пера, изкуствена кожа, ресни – този сезон аксесоарите се отказват от елегантните покрития в полза на ултра-тактилните текстури. Този вид игривост е точно това, от което се нуждаем, когато зимата се задава.



5. Нисък ток



Обувки с нисък ток и тридесетарска визия отново стъпват по световните подиуми. От обувките с котешки ток с T-образна лента до пантофките с презрамки, есента е на път да бъде пълна такива, предаде Who What Wear.