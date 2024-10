Нови разкрития за Лиъм Пейн: Приел е халюциногенен наркотик точно преди смъртта си

© Съобщава се, че Лиъм Пейн е бил под въздействието на мощен наркотик, който може да причини халюцинации, когато се е хвърлил до смъртта си от балкона на хотелска стая в Аржентина в сряда вечерта, според полицията.



Бившата звезда на One Direction е използвала опасно вещество, наречено "Кристал", което "кара потребителите да изпитват силни емоции на възход и падение, което често ги прави агресивни", твърди полицията от Буенос Айрес пред TMZ в петък.



Наркотикът може да стои зад "непостоянното" поведение на 31-годишния член на бандата преди смъртта му.



Освен това може да е причинило епизод на халюцинация, който е изиграл роля във фаталното му падане от балкона на третия етаж на стаята му в хотел CasaSur Palermo, казаха властите пред изданието.



Снимки от хотелския апартамент на Пейн след смъртта му показват хаотична сцена. Разбити стаи, бутилки шампанско, счупен телевизор и бъркотия от наркотици, включително прахове и станиол.



Изображенията също така показават пакет от сапун Dove, празна чаша, останки от изгоряла свещ и обгорена горна част на кутийка за напитки върху бюрото - заедно със следи от бял прах, който властите ще тестват, за да потвърдят дали може да е кокаин.



Разследващите също откриха восък и изгорено фолио във ваната на апартамента.



Тялото на Пейн е намерено на приземния етаж с "бутилка уиски, запалка и мобилен телефон", добавиха източници пред изданието.



Пейн посещаваше рехабилитация два пъти трагичния инцидент - когато беше член на One Direction и след разпадането на групата - и беше коментирал как пристрастяването го кара да се самоубие.



"Бях притеснен докъде, че да стигна дъното. Къде е дъното за мен? Никога нямада го видя. Умея много добре да го крия. Никой никога не би го видял", каза Пейн по време на участие през 2021 г. в подкаста "The Diary of a CEO".



Месеци преди смъртта си Лиъм твърдеше, че е трезвен, твърди пряко запознат източник пред TMZ.



Той стана известен, когато се яви на прослушване за "The X Factor" през 2010 г., когато беше на 16. След това се присъедини към популярната момчешка група One Direction, която се разпадна през 2015 г.



Пейн оставя след себе си син, Беър, на 7 години, когото сподели с бившата Черил Коул .