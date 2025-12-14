29-годишната певица, която е дъщеря на небезизвестния Хари Христов, известен в България с прозвището си "Българския Шабан Шаулич", завърши при равен брой гласове срещу 18-годишната сръбкиня Анджела Милосавлиевич.
Двете си оспорваха мястото в третата фаза, но след двете изпяти песни, всяка получи по 4 гласа от журито
За Мелинда, чийто ментор в шоуто бе Драган Коич-Кеба, гласът си дадоха Цеца Величкович-Ръжнатович, Ана Бекута, Снежана Джуришич и Джордже Давич.
За Анджела Милосавлиевич бяха Цеца Величкович-Ръжнатович, Ана Бекута, Снежана Джуришич и Александър Милич.
В репешажите обаче българката не успя да се пребори
Припомняме, че Янко Янков-Яни преди 2 сезона стигна до големия финал на предаването и само това, че България нямаше право да гласува, му коства вероятна победа в конкурса.
Видео от представянето на Мелинда Христова във втори кръг на "Звезде гранда" може да видите в прикачения файл между 00:46:00 и 01:03:00, а репешажът е в последните 15 минути от файла.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.