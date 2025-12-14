Българкатаотпадна драматично във втори основен кръг на най-голямото балканско музикално шоу "Звезда Гранда", проучи29-годишната певица, която е дъщеря на небезизвестния, известен в България с прозвището си "Българския Шабан Шаулич", завърши при равен брой гласове срещу 18-годишната сръбкиняДвете си оспорваха мястото в третата фаза, но след двете изпяти песни, всяка получи по 4 гласа от журитоЗа, чийто ментор в шоуто бе, гласът си дадохаЗабяхаВ репешажите обаче българката не успя да се пребориза мястото си напред в предаването, а Милосавлиевич го получи от страна на организаторите.Припомняме, чепреди 2 сезона стигна до големия финал на предаването и само това, че България нямаше право да гласува, му коства вероятна победа в конкурса.Видео от представянето навъв втори кръг на "Звезде гранда" може да видите в прикачения файл между 00:46:00 и 01:03:00, а репешажът е в последните 15 минути от файла.