Новата песен на Лиъм Пейн няма да бъде публикувана скоро

Пускането на новата песен на Лиъм Пейн беше отложено, след като неговият сътрудник каза, че "още не е време" и иска да остави семейството на певеца "да скърби в мир".



Звездата от One Direction, която почина преди две седмици, е съавтор и пее песента Do No Wrong с певеца от Северна Каролина Сам Паундс.



Паундс беше казал, че песента ще бъде пусната в петък, 1 ноември, и се надяваше, че тя ще "засенчи негативното ехо" около смъртта на Пейн.



Но в изявление във вторник , Паундс каза, че "решава да задържи Do No Wrong и да остави тези свободи на всички членове на семейството".







Той добави: "Искам всички приходи да отидат за благотворителна организация по техен избор (или както желаят).



"Въпреки че всички обичаме песента, все още не е дошло времето. Всички все още скърбим за смъртта на Лиам и искам семейството да скърби в мир и в молитва.



— Всички ще чакаме.



Феновете благодариха на Паундс за забавянето на пълното издаване на песента, като един каза, че това е "правилното решение", докато друг каза, че "ще има подходящ момент за това в бъдеще, но засега скърбим".



"Благословия"



Миналата седмица Паундс публикува клипове на двойката в студиото, заснети от сестрата на Пейн Рут, която е съавтор на песента.



Той също публикува произведения на изкуството, показващи ангел под разбито черно сърце.



Говорейки за планираното официално пускане, Паундс написа на X: "Моля се това да бъде благословия за света, както Лиъм винаги е мечтал.



"Моля се ангелите да ви утешават всеки ден, докато слушате. Моля се тази песен да бъде благословия за Рут, Беър и цялото семейство.“



Пейн сподели седемгодишния си син Беър със звездата от Girls Aloud Черил, с която имаше връзка от 2016 до 2018 г.



След смъртта му всичките пет албума на One Direction се завърнаха в топ 40 на Великобритания, пише BBC.



След като напусна групата, Payne имаше топ 10 хитове с Rita Ora и Quavo. Последната му солова песен, Teardrops, която беше пусната по-рано тази година, достигна номер 85.



31-годишният певец, който е израснал в Улвърхамптън, загина при падане от балкона на третия етаж на хотел в Буенос Айрес на 16 октомври.



Прокуратурата в Аржентина продължава да разследва обстоятелствата около смъртта му.