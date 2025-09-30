ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
"Едно от нещата, които наистина ги свързват, е колко много и двамата обичат да правят тези смели подвизи, така че сватбата, която е свързана с това, наистина им допада“, каза вътрешен човек ексклузивно пред Radar Online.
И въпреки че двойката все още не е официално сгодена: "Том вече мисли в по-голям от живота мащаб. Той е обсебен от космическите пътувания, така че идеята да бъде първата двойка, която някога ще се ожени в Космоса, го вълнува“, каза вътрешният източник, добавяйки: "Те също така са говорили за някакъв вид скачане с парашут, като си казват клетвите във въздуха“.
63-годишният Круз е много предпазлив относно връзката си с 37-годишната кубинска красавица, но двамата вече обмислят да тръгнат към олтара, въпреки че връзката им е едва от тази година. Романтичният им статус най-накрая беше потвърден през юли, когато бяха забелязани да се държат за ръце по време на уютно пътуване до Върмонт.
Те също се надяват да работят заедно и водят преговори за участие в свръхестествен трилър, наречен "Deeper“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 813
|предишна страница [ 1/136 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Волейболна еуфория завладява Кюстендил и Дупница
10:25 / 28.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: