Според информации Кели Озбърн се е разделила с годеника си Сид Уилсън на фона на драстичната си загуба на тегло. Според "Daily Mail" 41-годишната Озбърн и 49-годишният член на Slipknot са прекратили годежа си тихо през този месец. За последно двамата бяха заснети заедно на церемонията по връчването на наградите "Грами" през февруари."Кели и Сид са решили да прекратят годежа си", заяви източник пред "Page Six" в понеделник. "Кели се бори с трудностите след загубата на баща си", продължи той. "Процесът на скърбене е бил изключително труден и тя прави всичко възможно, за да се справи."Бащата на Кели, легендата на хеви метъла Ози Озбърн, почина от сърдечен удар на 22 юли 2025 г., след като страдаше от болестта на Паркинсон. Той беше на 76 години.Източникът добави, че Кели и Уилсън "от известно време се сблъскват с предизвикателства в отношенията си" и че "нещата не са били такива, каквито изглеждаха". "Те се опитаха да направят така, че нещата да проработят, особено заради детето им, но в крайна сметка решиха, че раздялата е най-добрият път напред", добавя източникът.Кели и американският диджей имат 3-годишен син, Сидни, роден през ноември 2022 г. "Кели преживя много през изминалата година", заключи източникът. "Въпреки всичко, тя остава трезва и сега се фокусира върху себе си и ролята си на майка, за да продължи напред."Бившата звезда от риалити шоуто "Osbournes" и Уилсън се запознаха през 1999 г., когато Slipknot бяха на турне с музикалния фестивал Ozzfest. През януари 2022 г. те преминаха на следващото ниво в отношенията си, а месец по-късно официално обявиха връзката си.След като посрещнаха сина си в края на 2022 г., Уилсън падна на едно коляно и ѝ предложи зад кулисите по време на прощалния концерт на Ози с Black Sabbath във Вила Парк в Бирмингам, Англия, през юли 2025 г. "Кели, знаеш, че те обичам повече от всичко на света", каза Уилсън в клип от предложението, който Кели сподели в Instagram. "Махай се, няма да се ожениш за дъщеря ми", се пошегува Ози тогава.Новината за предполагаемата раздяла на Кели и Уилсън идва в момент, в който тя е обект на загриженост относно внезапната си загуба на тегло през последните месеци. След като дебютира с нов външен вид в Лондон през декември, дъщерята на Ози и Шарон Озбърн отвърна на хейтърите си и сподели сърцераздирателната причина за драматичната си загуба на тегло. "Към хората, които продължават да мислят, че са забавни и зли, като пишат коментари като: "Болна ли си?", "Спри да приемаш Оземпик" или "Не изглеждаш добре", започна тя."Баща ми току-що почина и аз правя всичко възможно, а единственото, за което си струва да живея в момента, е семейството ми", продължи Кели. "И аз избирам да споделям съдържанието си с вас и да споделям щастливата страна на живота си, а не нещастната. Така че на всички тези хора – махнете се", заключи тя.Наскоро близки приятели на семейство Озбърн споделиха, че са "наистина притеснени" както за Кели, така и за 73-годишната Шарън, както и за загубата на тегло, която са претърпели след смъртта на Ози. "Виждам тези снимки и е ужасяващо", сподели пред "Page Six" по-рано този месец източник от музикалната индустрия, близък до семейство Озбърн. "Не я познах. Беше шокиращо. Не знам какво се случва. Наистина се тревожа за нея. Видях снимките и си казах:Уау, какво, по дяволите, ѝ се е случило? Изглежда зле", добавиха те. "Има ли нещо друго или е само скръбта?".