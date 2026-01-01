С настъпването на 2026 година NOVA постави началото на вълнуваща глава в историята си, съобщават от телевизията.Медийната компания представи своята нова, смела и иновативна визуална идентичност.Новата бранд идентичност е резултат на мащабен двугодишен процес на анализ, стратегическо планиране и творческо развитие на концепция, отговаряща на стандартите на най-големите световни медии. За този важен етап NOVA работи съвместно с една от водещите глобални бранд агенции DixonBaxi, която стои зад създаването на бранд стратегии, визуални идентичности и дизайн системи на водещи телевизионни канали по света, както и на едни от най-влиятелните световни марки: ITV, Netflix, Warner Bros Discovery, Eurosport, Google, Formula 1, Roblox, Hulu, AC Milan, Samsung, AT&T и др.От началото на новата година информационният канал NOVA NEWS и филмовият канал KINO NOVA също са с нова визия, което осигурява разпознаваемост и единство на медийното семейство.