Нова технология предсказва риска от рак до 20 години предварително

© Революционен модел на изкуствен интелект предлага поглед към бъдещето на здравеопазването, като предсказва риска от развитие на рак, както и на повече от 1000 други заболявания, до две десетилетия предварително.



Системата Delphi-2M, разработена от изследователи в Европейската лаборатория по молекулярна биология (EMBL), Германския център за изследване на рака и Университета в Копенхаген, е описана като важна стъпка към персонализирана и превантивна медицина.



Как работи



Delphi-2M работи като медицински прогностичен маркер. Чрез анализ на модели в анонимни медицински досиета и фактори на начина на живот, като тютюнопушене, консумация на алкохол и затлъстяване, изкуственият интелект идентифицира последователности от "медицински събития“, които често предшестват заболяването.



"Медицинските събития често следват предвидими модели“, обясни д-р Томас Фицджералд, съавтор на изследването, публикувано в Nature. "Нашият модел на изкуствен интелект изучава тези модели и може да предсказва бъдещи здравни последици.“



Инструментът е обучен с помощта на данни от близо 2,3 милиона души, включително 400 000 участници в проучването на UK Biobank и 1,9 милиона от националния регистър на пациентите в Дания. Моделът може да прецени кога и дали е вероятно даден човек да развие заболявания като рак, сърдечни заболявания или диабет тип 2.



От прогнозиране до превенция



Изследователите се надяват, че технологията ще бъде достъпна в клинични условия през следващите няколко години. Подобно на прогнозата за времето, тя би могла да предостави на пациентите вероятностна информация – например 70% вероятност от развитие на сърдечно заболяване в рамките на 15 години – което би позволило ранна интервенция .



Професор Юън Бърни си представя инструмента да се използва рутинно в клиниките: "Представете си, че влизате в клиниката и лекарят казва: "Това са четирите основни риска за вас и това са двете неща, които можете да направите, за да ги промените.“ Това е бъдещето, което искаме да създадем.“



Докато общите съвети, като например отслабване или отказване от тютюнопушене, ще останат вечни, изкуственият интелект ще може да предоставя препоръки и за специфични заболявания, с цел забавяне или дори предотвратяване на тяхното начало, пише ygeiamou.gr.



Отвъд индивида: Здравеопазване в голям мащаб



В допълнение към личните прогнози, Delphi-2M би могъл да помогне на здравните системи да предскажат бъдещото търсене. Професор Мориц Герстунг от Германския център за изследване на рака подчерта потенциала му за планиране на ресурсите: "Например, прогнозирането на броя на хората, които е вероятно да получат инфаркт в определен район през следващата година, би могло да промени начина, по който разпределяме медицинските услуги.“



Бъдещи перспективи



Delphi-2M в момента се основава на анонимизирани клинични записи, но архитектурата му позволява бъдеща интеграция на биомаркери, образни и геномни данни. Професор Густаво Судре от King's College London вижда това като стъпка към персонализирана медицина: "Delphi може да се превърне в наистина мултимодален инструмент.“



Развитието идва в критичен момент. Според One Cancer Voice се очаква случаите на рак във Великобритания да достигнат рекорден брой до 2040 г., с по една нова диагноза на всеки 2 минути. Очаква се нивата на рак на гърдата, простатата и белия дроб да се увеличат рязко, като броят на случаите сред децата и младите хора ще надхвърли 63 000.



Ако бъде подобрен и внедрен отговорно, Delphi-2M може да бъде революционна промяна в здравеопазването. Остава обаче един ключов въпрос: Дали хората биха искали да знаят предварително какво ще им се случи?