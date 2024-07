Нова смърт в Холивуд: Трагично си отиде култова звезда, номинирана за "Оскар"

© Почина култова звезда на Холивуд. Наричаха я "Кралицата на мечовете“, отиде си след неравна битка с рядко заболяване.



Ченг Пей-пей, известна с емблематичната си роля в номинирания за "Оскар" филм на Анг Лий "Тигър и Дракон“ (Crouching Tiger, Hidden Dragon), почина в сряда на 78-годишна възраст в Сан Франциско.



"С натежало сърце обявяваме, че слуховете са верни. Нашата майка, Cheng Pei-pei, почина мирно в дома си, заобиколена от близките си на 17 юли“, написа семейството на Cheng в нейния Facebook .



Китайската актриса, наричана "Кралицата на мечовете“ и смятана за една от първите женски екшън звезди, беше "диагностицирана с невродегенеративен, атипичен синдром на паркинсонизъм – неофициално, кортикобазална дегенерация“, през 2019 г., според семейството на Ченг.



Това е рядко заболяване със симптоми, подобни на болестта на Паркинсон, но сегашните лечения не могат да забавят прогресията“, уточняват те, като допълват:



"Тя избра да не прави тази новина публична, за да може да се справи със състоянието си насаме и да прекара оставащото си време с децата и внуците си.“



"Нашата майка остана скромна и достъпна, търпелива и мила и винаги щедра с времето си, нетърпелива да помага на другите, когато може. Тя много ще ни липсва", завършват те.



Pei-pei, родена в Шанхай на 6 януари 1946 г., през 1962 се премества в Хонг Конг, където започва своята знаменита кариера в емблематичното студио Shaw Brothers, известно с популяризирането на филми за кунг-фу.



Тя направи пълнометражния си дебют в драмата Lovers' Rock и бързо стана известна като основна звезда във филми за бойни изкуства, екшън и игра на мечове.



Нейната пробивна роля идва през 1966 г. с "Ела да пиеш с мен" , който я изстрелва към славата на 19-годишна възраст.



Филмът ѝ "Златна лястовица“ през 1968 г.пък вдъхнови множество екшън филми, с жени в главните роли, от Източна Азия.



Въпреки че Come Drink With Me беше определен за претендент на Хонконг за Оскарите, той не беше номиниран.



Ченг участва и в няколко други филма на Братя Шоу, включително The Jade Raksha (1968), Dragon Swamp (1969), The Lady Hermit (1971) и The Shadow Whip (1971).



През 70-те години Ченг се премества в Калифорния, където балансира между отглеждането на четири деца и посещаването на бизнес училище в Калифорнийския университет в Ървайн.