Нова двойка: Участници от риалитита се залюбиха
Нова любов
Нова доза слухове обаче се появиха около риалити звездата от "Игри на волята" Денислава Велкова, която наскоро показа няколко снимки в компанията на Любомир Иванов, добре познат на зрителите от друг риалити формат - "Фермата".
Това ли е новата звездна двойка се питат феновете им, след като кадрите, на които изглеждат доста близки, привлякоха вниманието им.
В скорошната публикация на Дени виждаме няколко снимки от общото им пътешествие на екзотична дестинация. Синеоката красавица не скри как се забавлява заедно с Любомир на плаване с яхта. Двамата се насладиха на красиви гледки и впечатляващи плажове.
Денислава и Любомир позират заедно, а от погледите им и близостта изглежда, че не са просто приятели. Според някои онлайн източници, по-рано тази година те са потвърдили връзката си на фестивала на народната носия в Жеравна.
Припомняме, че в началото на годината Дени сбъдна своята голяма мечта и отвори свой собствен грууминг салон за домашни любимци.
През годините се говореше, че тя е имала връзка с актьора Кристиан Кирилов. След "Игри на волята" имаше и упорити слухове за връзка с Мартин Елвиса, който участва и в "Ергенът", припомня "Ергенът".
