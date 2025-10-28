ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Нов звезден годеж
Според източници, цитирани от "PEOPLE", Камила е била поканена на рожден ден на своята продуцентка и близка приятелка Рейчъл Матюс, без да подозира, че това всъщност ще се превърне в нейното собствено годежно парти. "Тя мислеше, че отива на рожден ден, но това се оказа изненада – Руди ѝ предложи пред семейството и приятелите им“, споделя близък до двойката.
Малко след събитието, актрисата публикува снимка с надпис "Сгодена за най-добрия ми приятел", която бързо събра много реакции. Колежката ѝ от сериала Riverdale, Лили Райнхарт, беше сред първите, които ѝ честитиха. Фенове от целия свят заляха профилите на двойката с поздравления, пожелания и възторжени коментари.
Романтичният момент се случил на 24 октомври 2025 г., а атмосферата била изцяло изпълнена с емоции, усмивки и аплодисменти. След вълнуващото "Да!“, празненството продължило – около 23:00 ч. Камила и Руди се присъединили към рождения ден на актьора Глен Пауъл, чиято вечер била с нестандартна тема – "tracksuit & tequila“ (анцузи и текила).
Камила Мендес и Руди Манкузо се запознават по време на снимките на филма "Música“ (2024) – проект, написан и режисиран от самия Манкузо, в който Мендес участва и като актриса, и като продуцент. Творческото им сътрудничество бързо прераства в романтична връзка, която двамата официално разкриват в Деня на влюбените през 2023 г., когато Камила публикува обща снимка "Моята валентинка. Обичам те толкова много".
Годежът на Камила Мендес и Руди Манкузо е поредното напомняне, че най-красивите истории се случват, когато светът не ги очаква — и че понякога "изненадата“ е най-искрената форма на любов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1050
|предишна страница [ 1/175 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
21:30 / 26.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: