Нов скандал в bTV. Продуцент се отрече от Венета Райкова: Нямам нищо общо с нейните изблици
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:28Коментари (1)94
©
Доскорошният продуцент на сутрешния блок на bTV "Преди обед" Георги Тошев все рязък завой и се разграничи от предаването, което доскоро беше сред приоритетите му. Ето какво написа той във Facebook:

Скъпи приятели,

Искам официално да ви съобщя, че нямам нищо общо с г-жа Венета Райкова, нейните изблици по телевизията, темите и гостите, които дефилират в "Преди обед" по bTV от началото на сезона!

Съжалявам, че в екипа на предаването работят талантливи и морални хора, които трябва да търпят това непрофесионално поведение!

Искрено се надявам, че @btv ще преосмисли решението си подобно лице да е в ефира на една от най-гледаните телевизии в България.

Оставам на СЕМ да провери какво съдържание върви в този “семеен слот" (според Закона).

В живота има светлина и сянка.

Избирам светлината!

Припомняме, че Георги Тошев е продуцент на още няколко предавания по телевизията, някои от които също отпаднаха от програмната схема.

Проектът, който му носи най-голяма популярност, е предаването "Другата България“. Автор е също на предаването "Артефакти“ по БНТ, бил е директор на пресцентъра на театралния фестивал във Варна, както и съветник на министър на

културата. Работил е още за: BBC, RFI, ZDF, БНТ.

В последните 15 г. е освен журналист и продуцент и автор на документалната поредица "НепознатиТЕ“ излъчвана в ефира на bTV. Сред другите му успешните му проекти са: "Преди обед“, "Децата на другата България“, "Music Idol", Сървайвър“, "Като на кино“ и др.

Автор е на редица биографични книги за забележителни български творци като Стефан Данаилов, Татяна Лолова, Катя Паскалева, Невена Коканова, Цветана Манева, Георги Парцалев, Лили Иванова.

Коя вкара тая дърта чанта и куха лейка.Вече и за и**ни не става.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Статистика: