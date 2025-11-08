ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Нов скандал със Светлана, бивша Гущерова
Гущерова излязла от автомобила и ритналa огледалото, което паднало. След това се оплакала, че мъжът я ударил. Той подал сигнал в полицията за скандала. Униформени отишли на място, а свидетели описаха сцената като цирк.
Случаят тепърва ще се изяснява. За момента няма задържани. Гущерова е бивша Мис Плеймейт. Тя е известна с бурния си брак с милионерския син Християн Гущеров от когото има няколко деца. Двамата често си викаха полиция след поредния скандал, припомня "24 часа".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1107
|предишна страница [ 1/185 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Синоптици: Валежната зона в момента е над Сандански и Петрич
10:18 / 08.11.2025
Наръгаха млада жена в центъра на Благоевград
12:07 / 07.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: