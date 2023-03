Нов рекорд: Австралиец сърфира 40 часа

© Bulgaria On Air Австралиецът Блейк Джонстън счупи рекорда за най-дълго каране на сърф, провеждано някога, избягвайки рояци медузи. Мъжът, който е сърфист от години, се качи на стотици вълни в продължение на 40 изтощителни часа, за да събере пари за подпомагане на менталното здраве.



Предизвикателството той прави също и в памет на баща си, който се е самоубил преди 10 години.



По време на кратка почивка Джонстън призна, че "всичко го боли", а маратонската сесия е била по-трудна, отколкото е очаквал. "Това беше умствено и физическо предизвикателство“, каза той, цитиран от The Guardian и Bulgaria On Air.



А хора, дошли да го гледат на плажа и станали свидетел на световния рекорд, го посрещнаха с бурни аплодисменти. Австралиецът счупи предишния рекорд от 30 часа, държан от южноафриканеца Джош Енслин.



Блейк Джонстън успя да събере повече от 200 000 австралийски долара. 40-годишният мъж призна също, че иска да вдъхнови децата, които сега обучава, да карат сърф и да им предостави практически инструменти и подкрепа, за да преживеят трудните времена.