Нов раздел за психично здраве в Здравната библиотека на еЗдраве  

© По повод Световния ден на психичното здраве – 10 октомври, Министерството на здравеопазването, съвместно с Националния център по обществено здраве и анализи и "Информационно обслужване“ АД, представяме нов раздел "Психично здраве“ в Здравната библиотека на електронното пациентско досие.



В раздела по достъпен и разбираем начин е представена информация за най-честите психични разстройства, тревожността и депресията, техните симптоми, възможностите за подкрепа и значението на ранното разпознаване и лечение.



Целта е да се повиши информираността на гражданите и да се насърчи грижата за психичното благополучие като неразделна част от цялостното здраве, съобщиха от министерството.



Темата на Световния ден на психичното здраве тази година, определена от Световната федерация за психично здраве, е "Достъп до услуги: Психично здраве при катастрофи и извънредни ситуации“.



Акцентът е поставен върху необходимостта от подкрепа и навременна грижа за хората, преживели бедствия, войни или други кризисни обстоятелства, които често водят до сериозни емоционални и психични последици.



Припомняме, че модулът "Здравна библиотека“ е достъпен в Националната здравноинформационна система и мобилното приложение еЗдраве. Той събира на едно място проверена информация, предоставена от Министерството на здравеопазването, партньорски институции и експерти в различни области. Заедно продължаваме да обогатяваме съдържанието на библиотеката, така че тя да се превърне в достъпен и надежден източник на актуална и полезна здравна информация за гражданите.