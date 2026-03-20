Енда от най-колоритните участнички в звездния отбор на Hell’s Kitchen – Нина Димитрова, по-известна като Пиленцето от Монако, сподели повече за себе си по време на подкаста "Кухнята след Ада“. По време на разговорите тя сподели за трудностите, които има пред печката, въпреки че е дъщеря на готвач, битката с паник атаките и истинската цена на славата в социалните мрежи, информираНина призна с усмивка, че до влизането си в "Кухнята на Ада" почти не е докосвала рецепти, тъй като със съпруга ѝ предпочитат луксозните ресторанти на Френската ривиера. Въпреки липсата на опит, тя определя участието си като "ценен урок по дисциплина“.Пиленцето споделя, че не съжалява за отпадането си и дори смята, че е трябвало да напусне по-раном тъй като тя е открила истинска приятелка в лицето на Нора Недкова, чиито "кулинарни пожари“ определя като най-забавния момент в шоуто.Нина изненадващо разкри, че заради огромния натиск и вълната от хейт в интернет е преминала през тежък период с паник атаки."Аз съм коренно различна от това, което представям онлайн“, споделя Нина и допълва, че обработването на снимки е просто част от дигиталните стандарти, докато в реалността залага на психологическа литература и работа върху себе си.По думите ѝ финалната битка в кулинарното предаване ще е между Славена Вътова и Тото.Днес Нина продължава живота си между Пловдив и Монако, където със съпруга си отбелязват десет години от запознанството си. Въпреки критиките, тя остава вярна на своя стил.