|Николета Лозанова с прекрасна снимка на малката си дъщеря
За трудностите да има второ дете
Припомняме, че Лозанова има още едно дете, Никол, от брака си с Валери Божинов, с когото успяха да запазят приятелски отношения след развода си. З7-годишната звезда не крие, че е преминала през много трудности, за да се сдобие с втората си дъщеря Борислава, която е кръстена на бащата на Ники - Борислав Михайлов.
"Аз и Николай искахме много дете, но съдбата имаше други планове. За две години в България се наслушахме на диагнози и лечения. Уж най-добрите лекари, уж най-скъпите клиники, а за всички сме били просто "касови бележки“. Отношение, което може да срещнеш само в България. Ето защо мога да заявя публично, че аз обикнах Турция. Там срещнахме истинско разбиране и професионализъм.
Единствено в тамошна болница откриха проблема, който беше в мен и много скоро забременях. Екипът обаче до последно се чудеше на терапиите, лекарствата и процедурите, на които съм била подлагана в България без видимо да има смисъл от тях. И стигаме до края, където идва момент за Николай... Човекът, който за мен е и начало и край и всичко... И винаги ще бъде! Защото той не е просто любовта, той е част от мен и моята душа. Той е всичко онова, за което може да мечтае една жена и не ме остави дори за секунда сама през изминалите 9 месеца", написа Николета малко след раждането, припомня actualno.
