|Николаос Цитиридис: Опечаленият родител стана телевизионен жанр!
Това написа в своя Facebook профил комикът и телевизионен водещ Николаос Цитиридис. Статусът му идва след като снощи след пререкания в столичен търговски център между младежи 15-годишно дете загина от намушкване с нож.
"Допуснали сме хаос. Няма какво да ни оправи вече, разберете. Няма политик, няма пари, няма спасител за тази загубена кочина", написа още той и допълни:
"Опечаленият родител стана телевизионен жанр.Няма да питам “докога?!?", защото знам. И отговорът е по-тъжен от всичко. Ние сме страшни изроди".
