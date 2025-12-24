ЗАРЕЖДАНЕ...
Ники Момчева, Astro Guide: 2026 година бележи началото на мощна глобална промяна
© Ивaйлo Дpeĸoв
"2026-а е година на Слънцето – символ на съзнанието, пътя на душата и жизнената сила. Това е време да блестим, да поемем контрол над живота си и да започнем начисто", обясни тя. Нумерологично годината е под влиянието на числото 1 – знак за ново начало, активност, смелост и движение напред.
Огнена енергия и рядко астрологично събитие
По думите на Момчева, в края на януари и средата на февруари 2026 г. ще се случи изключително рядка среща на Сатурн и Нептун в знак Овен – събитие, което се повтаря веднъж на около 375 години.
"Овен е първият зодиакален знак – искрата, импулсът, съзидателят. Това е нов архетип, нова енергия, която стартира от нулата и задава нова посока за целия свят", посочи астрологът.
Кои зодии ще бъдат най-силно засегнати
Най-силно активирани ще бъдат огнените знаци – Овен, Лъв и Стрелец, които ще бъдат подтикнати към дълбоки лични и професионални промени.
За Лъвовете 2026 г. носи особено силен потенциал – Плутон във Водолей ги подтиква към трансформация, а от 30 юни Юпитер, планетата на късмета, влиза в техния знак за една година. "Това е година на разширение, любов, творчество и развитие на сърцето", каза Момчева.
Рибите и Девите също ще усетят облекчение, тъй като кармичните възли приключват цикъла си в тези знаци, а Сатурн и Нептун напускат Риби. "След години на изпитания идва време за повече яснота и стабилност", допълни тя.
Според астролога, разглеждането по стихии дава по-обща картина:
Огнени знаци (Овен, Лъв, Стрелец) – ново начало, смели действия, лидерство и движение напред.
Водни знаци (Риби, Рак, Скорпион) – облекчение, резултати и вътрешно спокойствие след дълъг период на трансформации.
Земни знаци (Телец, Дева, Козирог) – стабилизиране, изграждане на основи и материални резултати.
Въздушни знаци (Водолей, Везни, Близнаци) – силна нужда от освобождаване от старото и дълбока трансформация, особено заради новия цикъл на Уран.
Глобална трансформация и нов морал
Ники Момчева подчерта, че 2026 г. носи не само лични, но и глобални промени – в бизнеса, политиката, икономиката, културата и технологиите. С приключването на цикъла на Уран в Телец и окончателното му навлизане в Близнаци, теми като изкуствен интелект, информация, образование, човешки права и дигитален морал ще претърпят коренна промяна.
"Огнената енергия носи и разрушение, но не от хаос, а за да се роди новото. Старото трябва да си отиде, за да изградим нещо по-истинско и осъзнато", обясни астрологът.
Посланието на 2026 година
"Вече не е време да чакаме. Нужно е да действаме със съзнание, без страх, но и без крайности. Да запалим искрата на сърцето си и да поемем лична отговорност – не само за себе си, но и в служба на света", каза Ники Момчева.
По думите ѝ, от март 2026 г., с началото на новата астрологична година, посоката ще стане много по-ясна – както за отделния човек, така и за човечеството като цяло.
Още от категорията
/
Човек попита в мрежата "Ще може ли с българското евро да се пазарува в Гърция?" – попиляха го от коментари
09:47
bTV обяви нова промяна
22.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
На Бъдни вечер хлябът не е гарнитура, той е образ на дома – кръгъ...
22:02 / 23.12.2025
Клиничен психолог: Системното гладуване води до преяждане
21:47 / 23.12.2025
Дядо Коледа потегли на своето пътешествие
20:56 / 23.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.