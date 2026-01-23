Сподели close
Тъжно, много тъжно, по-кайовски тъжно...

Това написа в социалните мрежи Ники Кънчев и се прости със своя приятел Калин Терзийски, който внезапно почина на 55 години.

Ето какво пише още пише Кънчев:

Още едно момче, още едно голямо приятелче тръгна нагоре!

Сбогом, Кайчо!

Калин Терзийски - един честен дух, който нонстоп търсеше Истината, терзаеше се, когато не я намираше и палеше огньове да се осветява нашия път напред!

Само на 55 години....

Тъжно, много тъжно, по-кайовски тъжно..."