Невероятна драма разтърси попфолк средите! Един от най-обичаните и разпознаваеми гласове – Сашо Компира, мъжът, който остана в историята с култовия дует със Софи Маринова "Стари рани“, се нуждае от спешна медицинска помощ.Първи алармата би самият Борис Дали, който публично се обърна към фенове, колеги и приятели с неочаквано емоционален зов за помощ."Мъжът на снимката се казва Сашо Компира – колега певец с уникален глас, на който всички певци и музиканти се възхищаваме“, пише Борис Дали, като разкрива, че Сашо е на ръба на голямо изпитание.Според певеца, Сашо се нуждае от две тежки операции в Турция – едната на челюстта, другата на носната преграда. Изместването на челюстта вече е засегнало нерви и е ударило директно върху най-ценното, което има – слуха му. А без слух един певец чува музиката изкривено… и концертният живот става невъзможен.Лекарите в Турция дават над 90% шанс за пълно възстановяване, но цената е стряскаща – около 20 000 евро. Затова Борис Дали не се поколеба да направи най-личния и силен апел в кариерата си."Колеги, приятели, фенове… Нека помогнем на Сашо!“, пише той и споделя банковата сметка за дарения:BG14STSA93000027073314Александър Алексеев МариновНовината предизвика мощна вълна от съпричастност в мрежата. Музиканти, фенове и много обикновени хора вече се включват, за да помогнат на човека, който години наред е разплаквал и разтърсвал България с гласа си.Всички се надяват Сашо Компира скоро да се върне на сцената – там, където му е мястото, пише "Блиц".