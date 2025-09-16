Новини
Нети със специални думи към биологичната си майка
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 16:07
©
Певицата и актриса Антоанета Добрева пусна снимка с истинската ѝ майка. Преди няколко дни тя направи същото и с баща си. Явно повод за това е честването на 50-тата годишнина на талантливата половинка на Дони. Припомняме, че през 2019 година тя установи, че е осиновена, което я накара по-късно да откри родната си майка Джилда Първанова-Алексиева и баща си - актьорът Петьо Кръстев.

Впоследствие се оказа, че има сестра, която е не по-малко известна - тв водещата Александра Кръстева.

Ето какво написа Нети:

Тя - майка ми Джилда ме намери, преди няколко години. Между 40 и 50 годишна възраст ми се случи, това да се срещна с новото ми семейство. Това по никакъв начин не променя обичта и признателността ми към родителите ми, които ме отгледаха! Но да знаеш кой си от кого произлизаш, ти дава възможността да се усещаш цял. Изпитвам голям благодарност за всичко, което ми се случило.

Статистика: