Нешка Робева: От Ванга знам, че за тези престъпления се плаща до девето коляно

© "Знаете ли преди колко години Ванга каза: "Златото ке излезе на повърхността, водата ке се скрие! Тогава, когато хората изобщо не вярваха, че това може да се случи. И никой не разбираше за какво говори тя, никой не й вярваше". Това каза екслузивно дългогодишната треньорка по художествена гимнастика на златните ни момичета от миналото Нешка Робева. По нейни думи пророчицата от Рупите още в края на 70-те години на миналия век споделяла тревогите си: "Неше, много борови гори садят. Не е добре. Борът пие много вода. Видяла ли си под бор, Неше, нещо да расте? Нема и ке видиш!".



Петричката врачка споделяла притесненията си с всички големци, които правели пътека до схлупената й скромна къщичща, сгушена в мистичните поляни на местността Рупите, но думите й не хващали вяра.



Нешка Робева и до днес ясно помни предсказанията на баба Ванга, които тя е правела по време на дългите им срещи и беседи. "Виждам, че и войната, за която говореше леля Ванга и която никой не е предвиждал, а да не говорим, че никога не сме вярвали, че е възможна, но ето - случи се и тя - войната между русите, братоубийствената война между руснаци и украйнци", със забавен говор споделя Нешка Робева.



В ушите й ясно кънтят думите на пророчицата на XX век, която още приживе доби световно признание за уменията си: "Нема Америка да ни помогне, пак Русия ке ни спаси". И ние се чудехме за какво става въпрос. На нас не можеше да ни хрумне дори за какво и от какво би могла да ни спасява Русия! Толкова абсурдно звучеше особено пък това предсказание! Още повече, че по това време Русия беше в толкова тежко положение, всичко там се разпадаше. Елцин се заваляше кьор кутук пиян и никой не мислеше, че руснаците ще си стъпят на краката".



Треньорката е удебена, че предсказанията на Ванга ще се сбъднат, защото: "Днес българската държава наистина е окопирана, превзета. Не само от този, когото сочат за виновен, а всички те, които се стремят чрез власт да превземат държавата ни. А тя държавата ни е неприятелска към Русия, но враждебна е държавата, а не народът!", уточнява Нешка Робева и продължава: "За съжаление днес едно е държавата, а друго е народът ни, а той, народът ни, е мъдър! Ние сме славяни и в нашите гени някъде е закодиран чип, който ни е еднакъв - еднакви ценности и добродетели носим и по един или друг начин ние сме свързани и аз мисля, че руските хора също се чувстват свързани с нас. Има и такива, които ще мразят българите, защото ще ни идентифицират с държавата".



Нешка Робева е убедена, че народът ни, ако е имало допитване в миналото, би гласувал да влезе в Европейския съюз. "Но когато запонаха да унищожават индустрията ни, енергетиката ни, селското ни стопанство, дали народът щеше да поиска да влезе в този съюз, който най-напред те обезличава, обезкървява те, докарва те до просешка тояга и ти зависиш наистина от тези пари, които той ще ти даде. Дотам те докарва съюзът!", разказва треньорката, донесла най-много световни медали в историята на българската художествена гимнастика у нас.



"Европа има не политици, а хуманоиди, пуска ги да управляват и те наистина управляват. А народите акумурилат отрицателна енергия и в един момент тази енергия ще изригне! Въпросът е обаче, че тези самовлюбени хуманоиди в нищо не вярват!", настоява Нешка Робева и продължава: "От Ванга знам, че за тези престъпления се плаща до девето коляно! Но да посегнеш на деца - те са единствените невинни на този свят и да ги избиваш, и Европа подкрепя това! Всички до един ще страдат до девето коляно! Така казва леля Ванга. Не им го пожелавам, но нямат страх и вяра в нищо!".



По думи на Нешка Робева тя не е сведуща по въпроса дали лидерите на света ще го докарат до трета световна война: "Но като майка и баба, признавам ви, страхувам се, че натам водят света. Как го мислят тези хора! Те наистина не са хора, сякаш са спуснати някакви извънземни, които искат да унищожат Земята и човешкия род! Дано се спрат и дано не си чернят още повече кармата всички лидери, повели света към война! А има едно ядро от нечовеци, което управлява наистина Земята, и те се държат като хора, които смятат, че от тях започва и с тях свършва света. Те диктуват! И сега, ако синът на Джорд Сорос влезе в затвора, тези кукльовци ще разберат, че безнаказано нищо не остава. А и да не влезе в затвора, то те и техният род вече е прокълнат!".



Откровенията на Нешка Робева през годините, които звучат като прозрения, са много, но най-запомнящите от тях са:



"Нашият народ търпи, търпи пропаганди с години, но както и да го омайват, каквото и да му говорят говорителите по телевизията за това колко хубаво и колко прекрасно живеем, народът не се трогва, той се отвращава от политическото говорене. Знаете ли, политиците не разбират хората, защото те живеят в друг свят, света на властта, а самочувствието им е така нараснало, че те се обожествяват, те се разпореждат с човешки животи, те определят кой да живее и кой да умре. Те са богове, които са скопени от чувство на състрадание и съпричастност към народа ни".



Дългогодишната треньорка на златния ни ансамбъл по художествена гимнастика прогнозира преди години, че животът и ситуацията в България ще се влошат, като казва:



"Ще ви кажа, че и по-зле ще става, защото чувам все повече хора, които казват: "Аз реших, че няма да ги гледам, няма да ги слушам, просто ще живея без политиците и техните новини, ще ги изолирам напълно, за да не се ядосвам", но по този начин ние ги облекчаваме и им развързваме ръцете. И аз се ядосвам! И аз казвам, няма повече да гласувам. Край! Обаче накрая всеки път отивам до урната. Разбира се, мога да сгреша и не веднъж съм грешила, но отивам до пусна своя глас и никога не съм останала безразлична. Защото това, което става днес в България, е абсолютен идиотизъм и трябва всеки от нас да гласува, а мнозинството се е предало и не го прави".



Нешка Робева откровено коментира през 2022 г. и войната в Украйна, като от началото й през 2022 г. излезе със следната позиция:



"Аз съм живяла във времето на Карибската криза през 1962 г., времето, в което светът за малко се размина с ядрената война заради най-острия конфликт между САЩ и Русия (СССР тогава). Но в онези години ние не знаехме какво точно се случва. Днес имаме информация и следим конфликтите. Ето САЩ предложиха наскоро на Украйна да снижи възрастта за военна служба на 18 г., но аз казвам, че съвременните млади хора на 18 г. днес имат знания на 13-годишни. И Америка иска да хвърли във война децата на Украйна. Това е светът, в който живеем днес. Войната, тревогите и смъртта дебнат отвсякъде".



Ето как звучат и прозренията на Нешка Робева от миналото за бъдещето на България:



"Аз съм оптимист и казвам, че ще дойде и по-лошо. Нали знаете, че песимистът казва - от това по-лошо няма, но оптимистът му отговаря - "има, има". В този смисъл на думата аз съм оптимист. Има бъдеще за България и ще става по-лошо", припомня "България Днес".