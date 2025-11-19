В навечерието на големия финал в "Traitors: Игра на предатели" ситуацията от сложна стана още по-сложна. "Праведните“ се разделиха в стратегията си за отстраняване на "предатели“. Владо Николов, Venci Venc’, Ева и Коджабашев избраха да изгонят Мая с ясното съзнание, че през нощта един от "праведните“ ще бъде "съблазнен“ или "убит“ при отказ. От другата страна, са Глория и Дани Петканов, които целят да ликвидират "сигурен предател“ на финала. И докато четворката "праведни“ са категорични, че не биха сменили отбора си, то Глория и Петканов са готови да действат в сенките като "предатели“.Кой ще е победителят на първи сезон?Твърдо убеден, че 4 от 6 играчи няма да приемат да са "предатели“, Бачорски ги "запуква един по един всички на конклав“. "Тази вечер ще си тръгнат и четиримата, които не взеха решение да жертват един от тях в името на останалите, на доброто и на играта. Затова точно те днес ще си носят последствията от нея.“ "Предателят“ щеше успешно да изпълни мисията си, но изгревът донесе края на конклава и нощта приключи "само“ с двама отстранени – Владо Николов и Venci Venc’. Както правилно предположи Бачорски, волейболистът и рапърът отказаха да сменят отборите.Владо Николов обобщи решението си с думите – "Не мога да си представя, че трябва да лъжа дори и един ден хората, които са ми гласували доверие. Аз съм тук да разкрия мистерията, който иска да взима наградата.“ И допълва – "Сега най-вероятно предател ще спечели формата.“Venci Venc’ също остана непоколебим – "Не само тук в играта, но и в живота не мисля, че мога да играя тази роля и то не от страх, а от вяра“, каза той на Бачорски. "Най-много се гордея с последната си стъпка в играта... Искам хората да запомнят едно нещо от мен – вярвайте в доброто, защото то по-често побеждава.“Денят в Имението на тайните показа ясно на "праведните“ какви грешки са допуснали и още повече ги разедини. Те се настроиха един срещу друг, вярвайки, че съблазняването през нощта е приключило успешно и предателите отново са двама. И докато Коджабашев се опитваше да привлече Глория за съюзник, Бачорски отправи стратегическо предложение към Петканов и моделът – да играят заедно до края, тримата да отстранят Ева и Жоро, и на финала двойката да "стреля“ по него. "Тогава доброто ще възтържествува.“ – обобщи Бачорски своето предложение.В последната си мисия, на фона на величествената крепост Баба Вида, играчите трябваше да отговорят на въпроса кой е човекът, на когото имат най-малко доверие. Ева загуби играта, но пък спечели правото да предостави "най-силното оръжие в Traitors“ на човека, на когото има най-голямо доверие. Камата осигурява на притежателя си правото неговият глас да се брои два пъти на кръглата маса. Съвсем логично Ева даде "оръжието“ на Коджабашев с думите – "Тази вечер сме на война. Благодаря ти.“За съжаление на Ева и Жоро, това предимство не им дава никакво спокойствие. Коджабашев е наясно, че няма как да спаси Ева довечера на кръглата маса. С помощта и обяснението на Бачорски журналистката разбира, че за нея вече няма бъдеще в тази игра и вечерта тя ще напусне Имението на тайните.Големият финала на "Traitors: Игра на предатели“ е на 25 ноември, когато зрителите ще станат свидетели на най-нажежената кръгла маса и на най-шокиращия обрат на сезона. А след нея, последни четирима играчи ще застанат край финалния огън. Кой ще спечели първия сезон на "Traitors: Игра на предатели“ – "праведните“ или "предателите“ ще стане ясно на 25 ноември от 20.00 часа по bTV. Веднага след него Деси Стоянова ще посрещне в “Traitors: Маските падат" главните действащи лица от големия финал.