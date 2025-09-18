Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Неизвестен досега портрет на Пикасо беше открит в Париж
Автор: Лора Димитрова 18:49Коментари (0)25
©
Неизвестен досега портрет на испанския художник Пабло Пикасо на една от неговите любовници беше разкрит на 18 септември, след като беше пуснат за продажба на търг в Париж с цена от 8 милиона евро, предаде The Straits Times.

Наречена "Бюст на жена с цветна шапка“, картината изобразява Дора Маар - френска фотографка, художничка и поетеса, която е била неговата най-известна муза.

Рисувана с маслени бои, цветната творба с размери 80 см на 60 см и "се оценява на около 8 милиона евро - резервна цена, която може да се покачи рязко“, според аукционера Кристоф Люсиен в парижката аукционна къща Drouot.

Портретът е нарисуван от художника на 11 юли 1943 г. и е придобит през август 1944 г. от френски колекционер, който е дядо на настоящите собственици.

Специалистката по Пикасо Агнес Севестр-Барбе присъства на откриването на творбата. Тя каза, че тя е "неизвестна на публиката и никога не е била излагана, освен в студиото на испанския майстор в Париж“. Тя добави, че това е "доста изключително и бележи важен момент в историята на изкуството и в тази на Пикасо“. 

На картината е изобразена г-жа Маар с меланхолично, но хармонично лице, облечена в пъстра шапка на цветя, в момент, когато мачисткият испански художник я изоставя заради по-млада художничка - Франсоаз Жило.

Дора Маар е била неговият най-важен модел и муза, като около 60 произведения са базирани на нея. Серията портрети "Плачещата жена“ я изобразява и двамата са работили съвместно върху неговия шедьовър "Герника“, като Маар е заснела черно-бялата антивоенна творба, а художникът е използвал нейните изображения, за да прояви платното. Други известни кубистични изображения на нея включват "Портрет на Дора Маар“ и "Бюст на жена“.

Тяхната бурна деветгодишна афера започва през 1936 г. и някои смятат, че му е помогнала да съживи творческата си искра. Тяхната хаотична раздяла довела Маар до депресия.

Още по темата: общо новини по темата: 711
18.09.2025 »
18.09.2025 »
17.09.2025 »
17.09.2025 »
17.09.2025 »
17.09.2025 »
предишна страница [ 1/119 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Шулева: 150 хиляди младежи лежат на гърба на държавата, те нито учат, нито работят
Шулева: 150 хиляди младежи лежат на гърба на държавата, те нито учат, нито работят
10:53 / 17.09.2025
Пожар в автоцентър в Благоевград, огнеборци спасиха съседни сгради
Пожар в автоцентър в Благоевград, огнеборци спасиха съседни сгради
10:48 / 16.09.2025
Автомобил помете електрически мотор на пешеходна пътека в Благоевград
Автомобил помете електрически мотор на пешеходна пътека в Благоевград
17:38 / 16.09.2025
България допусна до пазара си на труда над 27 000 чужди работници от 77 държави, извън ЕС
България допусна до пазара си на труда над 27 000 чужди работници от 77 държави, извън ЕС
11:01 / 16.09.2025
КНСБ: Има скандални разлики между цените – 30% при киселото мляко, при сирената разминаването е от порядъка на 70%
КНСБ: Има скандални разлики между цените – 30% при киселото мляко, при сирената разминаването е от порядъка на 70%
09:45 / 16.09.2025
Жълт код за силен вятър утре за Благоевград
Жълт код за силен вятър утре за Благоевград
16:53 / 16.09.2025
Прободоха мъж при скандал в Кюстендил
Прободоха мъж при скандал в Кюстендил
09:50 / 16.09.2025
Актуални теми
51-ото Народно събрание
Кабинетът "Желязков"
Напрежение пред парламента, ПП блокираха сградата
Специализирани полицейски операции в страната
След гонка арестуваха дилъри на фентанил
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: