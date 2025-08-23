Неизправността на този сензор в автомобила може сериозно да повлияе на работата на двигателя

© Марин Морава, технически съветник в Хърватския автомобилен клуб, пише за измервателя на въздушния дебит. Самата дума "измерител на въздушния дебит“ ни подсказва, че това е сензор, който измерва масата на въздуха, засмукан във всмукателния колектор на двигателя. Физически сензорът работи на принципа, че определена маса въздух причинява определена промяна на температурата в измервателната част на сензора, електрониката на сензора измерва тези промени и ги модулира в електрическа измервателна стойност към сигнал, който е приемлив за блока за управление на двигателя в цифров или аналогов вид.



Позицията на този сензор е почти винаги след въздушния филтър във всмукателния колектор, към самия двигател, за да се поддържа перфектна чистота на самия сензор. Също така, този сензор не е имунизиран срещу нередовна смяна на въздушния филтър или други замърсявания във всмукателния колектор.



Блокът за управление на двигателя с масов въздушен поток контролира съотношението гориво-въздух в бензиновите и дизеловите двигатели, като контролира впръскването на гориво, работата на турбокомпресора, клапаните за рециркулация на отработените газове и редица други контролни елементи, които ще повлияят на съотношението гориво-въздух в двигателя.



Неизправности, които могат да бъдат причинени от повреден измервател на въздушния дебит, са:



– Загуба на мощност на двигателя със светване на индикатора за неизправност на двигателя;



– Загуба на мощност на двигателя без да светва индикаторната лампа за неизправност на двигателя;



– Повишено количество сажди в ауспуха;



– Спиране на двигателя без възможност за стартиране на двигателя;



Като цяло проблемите с измервателите на масовия въздушен поток са намалели през поколенията, тъй като те са претърпели различни подобрения и модификации до степен, че по-често се подменят ненужно поради други причини, като например намален вторичен всмукателен въздух във всмукателната система поради по-малък отвор в маркуча за всмукване на въздух или подобни проблеми с всмукателния и изпускателния колектор.



Методите за тестване и отстраняване на проблеми са:



– Чрез сравняване на измерените стойности от измервателните блокове с диагностичното устройство;



– Измерване с осцилоскопни тестови сонди на електрическата инсталация на измервателния уред за въздушен дебит;



– Чрез включване на код за грешка, който се чете с диагностично устройство;



– Чрез изключване на измервателния уред за въздушен поток чрез щепсела на електрическия сензор и тестово шофиране;



– Чрез инсталиране на правилен измервателен уред и тестово шофиране;



Според Revija HAK всяко от горепосочените измервания или други изискват ръководен план за тестване, предоставен от производителя на превозното средство или сензора, и се извършва изключително от обучен сервизен персонал, в противен случай непрофесионалното боравене може да повреди всички електронни компоненти във веригата на измервателния уред за дебитомер, включително самия измервателен уред за дебитомер.