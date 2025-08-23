ЗАРЕЖДАНЕ...
|Неизправността на този сензор в автомобила може сериозно да повлияе на работата на двигателя
Позицията на този сензор е почти винаги след въздушния филтър във всмукателния колектор, към самия двигател, за да се поддържа перфектна чистота на самия сензор. Също така, този сензор не е имунизиран срещу нередовна смяна на въздушния филтър или други замърсявания във всмукателния колектор.
Блокът за управление на двигателя с масов въздушен поток контролира съотношението гориво-въздух в бензиновите и дизеловите двигатели, като контролира впръскването на гориво, работата на турбокомпресора, клапаните за рециркулация на отработените газове и редица други контролни елементи, които ще повлияят на съотношението гориво-въздух в двигателя.
Неизправности, които могат да бъдат причинени от повреден измервател на въздушния дебит, са:
– Загуба на мощност на двигателя със светване на индикатора за неизправност на двигателя;
– Загуба на мощност на двигателя без да светва индикаторната лампа за неизправност на двигателя;
– Повишено количество сажди в ауспуха;
– Спиране на двигателя без възможност за стартиране на двигателя;
Като цяло проблемите с измервателите на масовия въздушен поток са намалели през поколенията, тъй като те са претърпели различни подобрения и модификации до степен, че по-често се подменят ненужно поради други причини, като например намален вторичен всмукателен въздух във всмукателната система поради по-малък отвор в маркуча за всмукване на въздух или подобни проблеми с всмукателния и изпускателния колектор.
Методите за тестване и отстраняване на проблеми са:
– Чрез сравняване на измерените стойности от измервателните блокове с диагностичното устройство;
– Измерване с осцилоскопни тестови сонди на електрическата инсталация на измервателния уред за въздушен дебит;
– Чрез включване на код за грешка, който се чете с диагностично устройство;
– Чрез изключване на измервателния уред за въздушен поток чрез щепсела на електрическия сензор и тестово шофиране;
– Чрез инсталиране на правилен измервателен уред и тестово шофиране;
Според Revija HAK всяко от горепосочените измервания или други изискват ръководен план за тестване, предоставен от производителя на превозното средство или сензора, и се извършва изключително от обучен сервизен персонал, в противен случай непрофесионалното боравене може да повреди всички електронни компоненти във веригата на измервателния уред за дебитомер, включително самия измервателен уред за дебитомер.
