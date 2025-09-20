Неделчо най-после проговори за отношенията си с палавата Емили

© "Емили не е мой тип“, сподели Неделчо Киров от "Ергенът: Любов в рая“ пред "България Днес“ и продължи: "С нея не поддържаме контакт извън предаването.“



Той обясни, че се е ориентирал към Емили, защото тя е проявила интерес и го е поканила на среща "Аз харесвам русокоси жени, но не в това беше проблемът - с нея нямахме общи теми на разговор. Не съм отишъл да играем мълчанка", заяви Неди, какъвто е прякорът на Неделчо.



Въпреки краткия си престой в любовното риалити младият диджей остава сред най-колоритните и забавни образи на сезона. Само на 21 години, Неделчо развива свой бизнес за търговия с автомобили, а от съвсем малък открива страстта си към музиката и става диджей. Неди има песен с Диона и Наси "Давам газ“ и призна, че следващият изпълнител, с когото мечтае да направи дует е Коцето. В клипа на първото авторско парче на Неделчо "Динамит“ се снима брадърката Беба Янева. С нея, с Джан Микеле и Габи от "Ергенът 2“ диджеят се запознава в Пловдив. "Останах близък с Джани и Габи, понеже с тях сме приятели от години, но с всички се разбирах и никой от участниците не ми е вкарал излишно напрежение. С Краси също сме приятели", категоричен е младежът. Неделчо заяви, че ако Красимир и Шермин не бяха се харесали, със сигурност е щял да се насочи към блондинката, защото е умна, красива и забавна. "Изобщо не ме притесняват изискванията й“, смеейки се, сподели карловецът.



Неди сподели, че в живота му в момента няма любов, но не може да се оплаче от женско внимание: "На ден ми пишат по 10 жени. Хората ме разпознават и искат да се снимат с мен“, с усмивка говори най-младият участник във формата.



Неди влиза в романтичното риалити, за да намери сродна душа, но и за да популяризира диджейската си кариера. "Бих участвал и в друго риалити“, сподели той.



"Съжалявам единствено, че не успях да се доизкажа на последната ми среща с Емили. Моята мисъл беше да й споделя, че искам да останем само познати и да запазим добрия тон помежду си, но тя се ядоса и не ме изслуша. Мислеше, че я каня на разговор, за да получа роза на церемонията, а това не е вярно“, завърши Неделчо.