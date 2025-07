Не яжте повече от 20 ягоди на ден, опасно е!

© Ягодите са не само вкусни, но и пълни с хранителни вещества, които са полезни за вашето здраве. Ягодите са отличен източник на витамин C, като порция от 150 грама (8–10 ягоди) осигурява 90–105 мг витамин C, покривайки над 100% от препоръчителния дневен прием за възрастни. В допълнение към укрепването на имунната система, витамин C допринася за производството на колаген, усвояването на желязо и защитата от оксидативен стрес.



Ягодите са богати и на антиоксиданти, като антоцианини и елагова киселина, които предпазват клетките от стареене, на фибри, които помагат за правилното храносмилане, на калий, който регулира кръвното налягане, и на фолиева киселина (B9), която принадлежи към водоразтворимите витамини и е най-важна за клетъчното обновяване.



Ягоди: Определението



Ягодата е сладък, сочен, червен плод, който расте от растението Fragaria, с характерен аромат и вкус, богат на витамин C, антиоксиданти и фитохимикали.



Каква е порцията?



Порция ягоди се счита за около 1 чаша (150 г), което е равно на 8-10 ягоди ягоди, и съдържа около 60-80 калории. Що се отнася до препоръчителния дневен прием, няма строги указания. Човек може да консумира 1-2 порции на ден, тъй като прекомерната консумация може да причини подуване на корема и дори раздразнение при чувствителни хора.



Кога ягодите могат да причинят раздразнение или чувствителност?



• Алергия към ягоди: Може да причини сърбеж, обриви или дори анафилаксия, особено при деца.



• Синдром на оралната алергия (ОАС): Хората, алергични към цветен прашец, могат да изпитват сърбеж в устата след хранене.



• Непоносимост към салицилати: Води до храносмилателни проблеми, главоболие или обриви.



• Чувствителност при хора със синдром на раздразнените черва (СРЧ): Може да причини подуване на корема или дискомфорт. Има обаче и случаи, в които се препоръчва да се избягва консумацията на ягоди, поради семената, които съдържат:



• Дивертикулит (възпаление на червата): Малките семена могат да раздразнят дивертикулите на червата и да влошат възпалението.



• При възпалително заболяване на червата (ВЗЧ): По време на обостряния на състояния като болестта на Крон или улцерозен колит, семената могат да раздразнят чревната стена.



• При хора с чувствителност към фибри: Семената съдържат неразтворими фибри, които могат да причинят подуване на корема, газове или дискомфорт при чувствителни хора.



Проучвания



Проучване, публикувано в списание "Хранене, метаболизъм и сърдечно-съдови заболявания“ през 2023 г., изследва ефектите от ежедневната консумация на 26 грама лиофилизиран ягодов прах (еквивалентно на около две порции пресни ягоди) при 35 здрави възрастни на възраст от 66 до 78 години. Резултатите показват, че консумацията на ягоди може да подобри когнитивната функция и сърдечно-съдовото здраве.



Проучването установи, че ежедневната консумация на ягоди води до по-бърза умствена обработка, понижаване на систоличното кръвно налягане и повишаване на антиоксидантния капацитет. Освен това, проучване, публикувано в списание Nutrients през 2023 г., показва, че консумацията на ягоди може да намали риска от деменция и депресия при хора на средна възраст с наднормено тегло и леки когнитивни нарушения, пише cantina.protothema.gr.



Участниците, които са получили добавка с ягоди на прах, са показали следните характеристики:



• Подобрения във функцията на паметта



• Намалени симптоми на депресия, вероятно поради противовъзпалителните свойства на антоцианините, съдържащи се в ягодите.



Като цяло, консумацията на ягоди изглежда предлага множество ползи за здравето, включително подобрена когнитивна функция, сърдечно-съдово здраве и намален риск от диабет тип 2.



Ползи за здравето: Когнитивно и сърдечно-съдово здраве, поради антиоксидантните и противовъзпалителни свойства.



И накрая, техните биоактивни съставки допринасят за цялостното благосъстояние и за предотвратяване или облекчаване на заболявания.



Рецепта за вкусна и бърза на ягодова основа



Палачинки с ягоди и банан



Съставки (за 3 броя = 1 порция):



1 банан



4 средно големи ягоди



2 супени лъжици пълнозърнесто брашно



1 супена лъжица зехтин



Допълнителни гарнитури: сироп от агаве или тахан или мед



Начин на приготвяне:



Измийте добре ягодите и обелете банана. След това сложете ягодите и банана в купа и ги намачкайте много добре с вилица, докато получите еднородна смес. Добавете брашното и разбъркайте.



В незалепващ тиган добавете малко олио и започнете да разпределяте сместа с лъжица.



Хранителен анализ (на порция без добавки):



Енергия: 343,7 ккал



Протеини: 10,5 г.



Въглехидрати: 52,4 г.



Мазнини: 12,4 г.