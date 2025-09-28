ЗАРЕЖДАНЕ...
|Не спим, защото климатикът на съседа е пред "излитане": Защо външното тяло под прозорците ни бучи?
"Фокус“ потърси експертната оценка на проблема, ето я в резюме:
Вътрешното тяло с жалузите изглежда невинно и тихо, но истинският виновник често е външното тяло. То съдържа компресора и вентилатора, които работят под сериозно натоварване. Когато нещо се разхлаби, замърси или износи, започва да предава вибрации и да създава звуци, които вместо приспивна песен напомнят на летищен терминал.
Най-честите шумове и техните причини
Шумовете са различни – и всеки си има характер. Ако чуеш ниско и равномерно бръмчене, най-често причината са разхлабени крепежи или вибрации между отделните части. При високо писукане и скърцане е много вероятно вентилаторът да има износени лагери или моторът да работи на сухо. Когато започне да “тупа" и да издава глухи удари, вече говорим за свободни части, изкривени лопатки или отчупени детайли, които удрят корпуса.
Кликанията обикновено идват от релета и електрически компоненти – еднократно кликване е нормално, но ако започне да е на серии, вече е сигнал за проблем. Свистенето най-често означава пропуск в тръбопровода или клапан, през който изтича хладилен агент.
"Фокус“ съветва да не търпите, а да се позовете на законите и да принудите съседа, който причинява неудобство, да вземе мерки.
Не си мислете, че това е просто “каприз". Българското законодателство е категорично: в жилищни зони е забранено вдигането на шум между 23:00 и 08:00, както и в следобедната почивка от 14:00 до 16:00. Освен това има гранични стойности за допустим шум в околната среда, които не бива да се надвишават. А Световната здравна организация дори препоръчва нивото на нощен шум в спалните зони да бъде под 40 децибела, за да не се нарушава сънят и здравето.
Експертите, с които говорихме препоръчаха:
Първата стъпка е визуален оглед – често винтове или панели са разхлабени и трябва просто да се затегнат. Следващата е почистване и смазване – вентилаторът, когато е запрашен, става по-шумен. Виброопорите са друго добро решение – малки гумени или специални подложки, които намаляват вибрациите и спират предаването им към стената. Ако моторът или компресорът вече са износени, се налага смяна или ремонт – нещо, което трябва да направи техник.
И за финал, защото по-ценно от спокойствието и съня няма – Ако ти си потърпевшата страна, винаги започвай с разговор – вежлив, но твърд.
