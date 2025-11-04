Новини
Не само бивш министър, но и творец: Даниел Вълчев пуска втория си роман "Седем дни в Парория"
Автор: Десислава Томева 11:51
©
Даниел Вълчев се завръща с втори изящен роман за историята, културата и творческото вдъхновение. Книгата ще отпразнуваме с официална премиера в София на 19 ноември от 18:30 ч. в уюта на книжарница "Umberto & Co“ (ул. "Славянска“ 14), съобщават организаторите.

Той е добре познат като юрист, преподавател, декан на Юридическия факултет на СУ, заместник министър-председател и министър на образованието между 2005 и 2009 г. Със сборниците си с разкази и първия си роман обаче Даниел Вълчев доказа, че освен всичко това отлично владее и изкуството на ювелирното писане.

Три години след "Неделният продавач на книги“, който се задържа в класациите с най-продавани заглавия седмици наред, авторът се завръща с втори изящен роман – "Седем дни в Парория“.

Книгата ще отпразнуваме с официална премиера в София на 19 ноември от 18:30 ч. в уюта на книжарница "Umberto & Co“ (ул. "Славянска“ 14), а изданието ще представят Бойко Василев и Георги Каприев.

"Седем дни в Парория“ е съкровено интелектуално пътешествие из историята, традицията и културата, както и из душевността на самия Човек с неговите възторзи и противоречия.

Историята е видяна през обектива на студент по кинорежисура, който повече от всичко мечтае да създаде сценарий за свой филм. А както нерядко се случва в живота, реалността сама му поднася сюжет, надхвърлящ и най-смелите му представи.

Пред читателя като на филм ще се разгърне история за:

· един син, един баща и неизказаното помежду им;

· едно пътуване до Малко Търново, което ще преобърне всичко;

· един загадъчен манастир в Парория – обгърнатия в ореол от мистерии пограничен район между Византия и България;

· една изчезнала икона, чиято съдба главният герой решава да доизмисли сам – като я превърне в сърцето на своеобразния си сценарий;

· цяла галерия от живи и запомнящи се персонажи като Невена, леля Донка, Доцента;

· и всички невидими нишки, които ги свързват.

В рамките на седем дни всички тези герои ще се окажат вплетени в малък свят на надежда и вдъхновение. Свят, режисиран от най-великия творец – самият Живот с всичките му чудеса и изпитания, всичките му мистерии и Парории.

С фин рисунък, богат език и безкрайна ерудиция Даниел Вълчев напомня, че всеки сам е създател на своята история. На страниците на този проницателен роман читателят ще се потопи в амалгама от история, философия и творческо вдъхновение. А любителите на киното ще оценят множеството препратки към велики творци на филмовото изкуство – като Федерико Фелини, Франко Дзефирели, Джузепе Торнаторе, Педро Алмодовар, Уди Алън и други.

Елегантен като френски филм от 60-те, романът "Седем дни в Парория" е произведение на високата литература, към което – като към любима кинолента – читателят ще иска да се връща отново и отново.






