Много хора редовно сушат влажните кухненски кърпи, като ги окачат на вратата на фурната, но експертите предупреждават, че това може да представлява сериозен риск за здравето.Оказва се, че най-опасните бактерии, като стафилококи и ешерихия коли, се развиват именно върху тези кърпи и след това се разпространяват из кухнята.Най-лошото е, че кухненските кърпи често се използват за почистване на различни повърхности, което допълнително разнася бактериите.Първоначалната асоциация, когато се спомене кърпа на вратата на фурната, е риск от пожар. Но реалната опасност се крие в натрупването на бактерии върху влажните кърпи. Според проучване, фокусирано върху хигиената в кухните, тези кърпи често съдържат опасни микроорганизми, които могат да доведат до сериозни здравословни проблеми.Най-лошото е, че кухненските кърпи често се използват за почистване на различни повърхности, което допълнително разнася бактериите. Това значително увеличава риска от хранително отравяне.– Перете кърпите на висока температура, поне 90°C, като добавите сода бикарбонат за премахване на упорити петна и бактерии.– Уверете се, че кърпите са напълно сухи, преди да ги използвате повторно.– При работа със сурово месо или храни, които оставят следи, е препоръчително да използвате хартиени бърсалки вместо текстилни кърпи.– Не използвайте една и съща кърпа за дълъг период, дори и тя да изглежда чиста.Влажността и хранителните остатъци върху кухненските кърпи създават перфектни условия за развитието на бактерии. Те се размножават бързо, особено ако кърпата не е изпрана или изсушена правилно, пишат от Блиц.Въпреки че може да изглежда удобно, сушенето на кухненски кърпи на вратата на фурната крие сериозни хигиенни рискове. Най-добре е тази практика да се избягва. Редовната смяна и пране на кърпите не само ще ви предпази от бактерии, но и ще гарантира по-добра хигиена във вашата кухня.