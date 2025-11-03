Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Не консервирайте гъби!
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:38Коментари (0)85
©
В разгара на сезона на домашно приготвените консерви е важно да се внимава за рисковете за здравето, породени от неправилно подбраните съставки, както и от нарушенията на техническите спецификации и санитарните норми. 

Според специалистите от всички видове домашно приготвени консерви гъбите се считат за най-опасни. Това се дължи на порестата им структура и на факта, че растат близо до земята, където клостридиалните спори могат да оцелеят. Тези спори произвеждат токсини, които причиняват ботулизъм.

Симптомите на отравяне често много наподобяват неврологични разстройства като преходна исхемична атака или инсулт. Могат да се наблюдават увиснали клепачи, неясен говор, летаргия и объркване. Диагнозата невинаги се поставя незабавно. Ако пристигналите с линейката лекари не знаят, че семейството е яло гъби, симптомите могат да бъдат погрешно интерпретирани.

Особено опасно е, ако човекът е в напреднала възраст и има съдови заболявания – симптомите могат да наподобяват инсулт което затруднява навременната диагноза.

Хранителният ботулизъм възниква след приема на продукти, в които токсинът, отговорен за заболяването, е вече предварително образуван. Той се образува в ястия, заразени със спори на бактерия. Такива продукти най-често са некачествено стерилизирани в домашни условия консерви – с неадекватна термична обработка, но могат да се открият и в месо, салами, риби, мед. 

При анаеробните условия, които се създават във вътрешността на месните продукти, херметизираните консерви и подходяща температура, бактериите излизат от споровото си състояние, тъй като тези условия са подходящи за тяхното развитие. Така те преминават във вегетативна форма, т.е. те вече са способни за размножаване и произвеждат ботулинов токсин.

Ботулиновият токсин е най-силната известна биологична отрова. Предполага се, че минималната смъртоносна доза за човека е 100-150 нг. Токсинът, попаднал в храносмилателната система при консумация на заразения продукт, се всмуква от чревната лигавица и се разпространява чрез кръвта из целия организъм

Достигайки до моторните неврони на централната нервна система, той навлиза в тях и нарушава необратимо тяхната функция. Токсинът блокира освобождаването на ацетилхолин. По този начин се възпрепятства предаването на нервните импулси към мускулните клетки, т.е настъпват вяли (отпуснати) парализи на мускулатурата, които са необратими. Освен това консервата може да съдържа не само опасни клостридиални спори, но и отровни гъби.

Източник: zdrave.to






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Истински ужас се крие зад убийството на 45-годишната жена от София! Мъжът й - бивш боксьор, запалил е къщата й, докато децата са били вътре!
Истински ужас се крие зад убийството на 45-годишната жена от София! Мъжът й - бивш боксьор, запалил е къщата й, докато децата са били вътре!
22:34 / 01.11.2025
Петър Ганев: В последните години приемането но бюджета се превърна в истински празник на ужаса
Петър Ганев: В последните години приемането но бюджета се превърна в истински празник на ужаса
12:41 / 01.11.2025
Икономисти: Увеличението на пенсионната вноска намалява дохода на всички работещи, а домакинствата са изправени пред влошаване на стандарта на живот
Икономисти: Увеличението на пенсионната вноска намалява дохода на всички работещи, а домакинствата са изправени пред влошаване на стандарта на живот
10:26 / 01.11.2025
Неочакван случай! Мъж, обявен за мъртъв преди години, е открит жив в Пирин
Неочакван случай! Мъж, обявен за мъртъв преди години, е открит жив в Пирин
17:10 / 01.11.2025
Промени в движението за Архангелова задушница в Кюстендил
Промени в движението за Архангелова задушница в Кюстендил
08:46 / 01.11.2025
Говорят новите будители: Учителите сме хората, които градят бъдещото поколение и трябва да създадем пълноценни граждани на обществото
Говорят новите будители: Учителите сме хората, които градят бъдещото поколение и трябва да създадем пълноценни граждани на обществото
16:35 / 01.11.2025
Мартин Атанасов, създателят на "Черната писта" на катастрофите в България, е "Будител на годината 2025"
Мартин Атанасов, създателят на "Черната писта" на катастрофите в България, е "Будител на годината 2025"
16:33 / 01.11.2025
Актуални теми
Войната в Украйна
Бюджет 2026
Катастрофа с много коли на "Витошка"
Григор Димитров в турнири през 2025-а година
Български тенис
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: