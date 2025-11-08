ЗАРЕЖДАНЕ...
|Не изключвайте бойлера през нощта
Защо не трябва да изключвате бойлера си през нощта?
Честите изключвания от електрическата мрежа скъсяват живота на бойлера. Всяко рестартиране на системата е съпроводено с рязка промяна в температурата вътре в резервоара. Металът на резервоара се разширява и свива, което с течение на времето води до микропукнатини. Освен това, нагревателният елемент се износва по-бързо, ако е подложен на внезапни пускания.
Консумацията на енергия се увеличава, а не намалява при постоянно изключване на уреда. Въпреки че на пръв поглед изглежда, че ако бойлерът е изключен, той не консумира енергия, след нощна пауза водата в резервоара ще е напълно охладена и когато уредът се включи отново сутринта, той използва два пъти повече електричество, за да затопли отново водата. В случая няма да спестите от сметката си за ток и напротив тя може дори да се увеличи.
Рискът от активно размножаване на микроби в резервоара на бойлера също не е за подценяване, ако той често се включва и изключва. Когато водата престои дълго време в хладна среда, бактериите започват да се размножават, особено легионела, микроорганизъм, който е опасен за здравето. Редовното поддържане на температура около 60 градуса по Целзий убива тези микроорганизми. Експертите споделят, че постоянното изключване на бойлера създава риск от замърсяване на водата в него.
Какъв е оптималният режим на работа на бойлера, за да е по-икономичен и ефективен?
За да осигурите дълготрайна и ефективна работа на вашия бойлер, е достатъчно да следвате няколко прости и лесни за изпълнение правила. Задайте температурата на 60 градуса по Целзий, по-високата единствено ще увеличи разходите ви. Включете "икономичен режим" или таймер, ако има такава функция. Тази функция наистина може да ви спести от сметката за ток.
Почиствайте котления камък от бойлера 1–2 пъти годишно. Проверявайте периодично термостата, за да избегнете прегряване.
Тези прости правила ще помогнат за поддържане както на качеството на водата, така и на дълготрайността на експлоатацията на уреда и спестяване от сметката за ток, пише actualno.
