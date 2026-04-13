След празниците често се оказваме с количество храна, която вече не е толкова свежа, но все още е годна. Изхвърлянето на козунака обаче е чиста загуба на средства и продукти. Вместо да купувате нови десерти от магазина, можете да използвате "стария" козунак като готова база за гурме сладкиши, които не изискват нито време, нито допълнителни инвестиции.

Blagoevgrad24.bg ще ви подскаже как с минимални усилия и бюджетни продукти от килера да превърнете изсъхналия козунак в нов кулинарен хит:

Домашни бонбони "Пестим и творим"

Тази рецепта е идеална, защото превръща сухата текстура в сочен десерт, наподобяващ скъпите шоколадови трюфели.

Необходими продукти:

Около 200 г сух козунак (натрошен на трохи)

100 мл прясно мляко (може и вода с малко мед, ако искате още по-бюджетен вариант)

2 с.л. какао и 2 с.л. захар

За овалване: малко пудра захар, кокос или дори счукани обикновени бисквити.

Начин на приготвяне: Просто смесете натрошения козунак с течните съставки до получаване на тесто. Оформете топчета и ги охладете. Резултатът е десерт, който изглежда професионално, но струва стотинки.

Бърза "торта" за заети хора

Ако нямате време за печене на нови сладкиши, тази рецепта използва козунака като готови блатове за торта.

Необходими продукти:

Остатъци от козунак, нарязани на филийки

200 мл сметана (или кофичка кисело мляко със захар за по-лек и евтин вариант)

Няколко лъжици конфитюр, останал в бурканчето от зимата

Начин на приготвяне: Наредете филийките козунак в тавичка. Намажете ги със сметаната (или подсладеното кисело мляко) и добавете малко конфитюр за разкош. Повторете слоевете. Оставете в хладилника – козунакът ще поеме влагата и ще се превърне в сочна торта, която по нищо не отстъпва на тези от сладкарницата.