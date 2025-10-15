ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Не го изключвайте от менюто. Той не е просто въглехидрат, а източник на енергия, фибри и минерали
Хлябът не е просто въглехидрат – той е източник на енергия, фибри, витамини от група B и минерали. Тялото ни има нужда от тях, особено ако денят започва рано и завършва късно. Според диетолозите, лишаването от хляб често води до липса на енергия, раздразнителност и нарушения в обмяната на веществата.
Ендокринологът д-р Росица Денчева, например, подчертава, че балансът е по-важен от изключването: "Хлябът не е проблемът. Проблемът е в количеството и качеството.“
Кой хляб е "добрият“
Вместо да се отказваме от хляба, по-добре е да избираме мъдро.
Пълнозърнестият хляб съдържа повече фибри, желязо и магнезий. Той подпомага храносмилането и създава дълготрайно усещане за ситост.
Ръженият хляб има по-нисък гликемичен индекс и е предпочитан от хора, които следят нивата на кръвната захар.
Хлябът с квас е "звездата“ на последните години – той се прави чрез естествена ферментация, което подобрява усвояването на хранителните вещества и намалява подуването след хранене.
Диетологът д-р Михаела Петрова, цитирана от "Фокус“ напомня: "Един резен качествен хляб е по-добър от три оризовки без вкус и хранителна стойност.“
Колко е "достатъчно“
Средностатистическият възрастен човек се нуждае от около 150–200 грама хляб дневно, в зависимост от нивото на физическа активност. Фитнес инструктори като Станимир Михов също не изключват хляба от режимите си: "Тренировките изискват енергия. Въглехидратите не са враг – те са горивото.“
Един тънък резен пълнозърнест хляб съдържа около 70–80 калории. Това е напълно приемливо дори при режим за поддържане на тегло, стига порцията да е премерена и комбинирана с белтъчини и зеленчуци.
Защо не бива да правим хляба табу
Отказът от хляб често е резултат на крайности – диети, обещаващи бързи резултати. Но човешкото тяло не обича крайности. Истинското здраве идва от умереност, не от забрани.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа затруднява движението по пътя между Симитли и Разлог
13:01 / 14.10.2025
Откриха мъртви мъже в Кюстендил и Дупница
11:20 / 13.10.2025
Сблъсък с камион прати две момичета в дупнишката болница
11:40 / 13.10.2025
Ново съоръжение подобрява условията за плуване в Сандански
10:06 / 13.10.2025
След взрива пред полицията в Дупница - арест в столицата
09:18 / 13.10.2025
Самоделката пред полицията в Дупница била с барут
14:37 / 13.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: