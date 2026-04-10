Чувствате ли необяснима раздразнителност, тежест в главата и желание просто да останете на дивана? Ако отговорът е "да“, вероятно сте от метеочувствителните хора, които усещат промените в Космоса преди всички останали. Личният опит на екипа на ФОКУС показва, че тези симптоми рядко са случайни, а новите данни от Лабораторията по слънчева астрономия потвърждават опасенията: предстои сериозно раздвижване в земната магнитосфера. Подгответе се, защото спокойната прогноза се смени с предупреждение за мощни слънчеви ветрове.

Екипът на Blagoevgrad24.bg потвърждава това и от личен опит, а новите данни от Космоса показват, че интуицията ни не греши. Прогнозата на Лабораторията по слънчева астрономия към РАН за периода до 13 април претърпя сериозна промяна – очакват се много по-силни влияния, отколкото се предполагаше първоначално.

Прогнозата се промени за по-силни влияния, съобщава bTV.

Това ни чака

Геомагнитни бури се очертават между 16 и 21 април. Причината са огромни коронални дупки, наблюдавани върху Слънцето. Те са предпоставка за по-значително въздействие към Земята.

За непросветените – степени на геомагнитните бури

В Европа, България и по света се използва така наречения Kp индекс. Той показва силата на геомагнитната активност (смущенията в магнитното поле на Земята) за период от 3 часа, варираща от 0 (слаба) до 9 (екстремна).

G-скалата е класификация, използвана от Националната администрация по океаните и атмосферата на САЩ (НАОА) за описание на потенциалните ефекти от геомагнитна буря върху технологиите – електрически мрежи, орбитални сателити и т.н. Може да се използва и като предупреждение към метеочувствителните хора.

Тоест, най-слабата геомагнитна буря се посочва като Kp 5, а тя съответства на G1. По-високите стойности на Kp съответстват на по-високи степени по G-скалата и така например Кр 9 или G5 е най-екстремната буря.

Кр 5/G1 – Слаба геомагнитна буря. Има шанс за незначителни смущения в радиокомуникациите и електропреносната мрежа, въздейства върху мигриращите животни и птици.

Кр 6/G2 – Умерена (средна) буря. Въздейства върху електрическите системи и електропреносната мрежа, астронавтите в околоземна орбита и сателитите, нарушения в радиокомуникациите.

Кр 7/G3 – Силна буря! Влияе отрицателно и може да причини повреда на електронните устройства, електропреносната мрежа, орбиталните сателити, GPS навигацията, смущава радиокомуникациите.

Кр 8/G4 - Много силна буря! Смущения и прекъсвания на електричеството, комуникациите, GPS навигацията, повреди в електронни и електрически уреди, опасност за хората и системите в Международната космическа станция.

Кр 9/G5 - Екстремна геомагнитна буря! Срив на електропреносната мрежа, комуникациите, орбиталните сателити, риск за живота на астронавтите в околоземна орбита и т.н.