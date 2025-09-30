Не е Меган: Хари посочи истинските виновници за раздялата с баща си

© Принц Хари отправи остри критики към "мъжете в сиви костюми“ в Бъкингамския дворец. Той обвинява съветниците, че се опитват да саботират помирението му с краля.



Яростната атака на херцога е необикновен отглас от критиките на майка му, принцеса Даяна, към сенчестите придворни, които тя приживе също осмиваше като "мъжете в сиви костюми“ и обвиняваше, че я подкопават.



Смята се, че Хари е разгневен от това, което той възприема като целенасочена кампания от страна на неназовани служители на двореца, целяща да осуети усилията му за сближаване с баща му чрез враждебни брифинги за вестниците.



"Връзката между херцога и Негово Величество краля е въпрос, който засяга само и единствено тях двамата. Мъжете в сиви костюми трябва да стоят настрана.“, заяви източник, близък до херцога, пред The Mail on Sunday.



Все по-ожесточената словесна война между лагера на Хари и служителите на двореца избухна, след като миналия уикенд вестникът разкри, че се водят разговори между съветници за постепенно събиране на краля и по-малкия му син в публична демонстрация на единство.



The MoS разкри, че като част от предпазливите планове за насърчаване на помирението, херцогът може да участва в повече публични събития във Великобритания, макар и не като работещ член на кралското семейство.



Подробностите за разговорите се появиха, след като по-рано този месец Хари прекара 50 минути с краля в Clarence House – първата им среща лице в лице от 18 месеца насам.



Но часове след като The MoS публикува своята история, вътрешни източници започнаха да информират журналисти, че на Хари никога няма да му бъде позволено да се върне като "наполовина вътре, наполовина вън“ работещ член на кралското семейство – въпреки че такова твърдение не се съдържаше в репортажа на вестника.



В язвителен коментар относно значението на срещата на херцога с Чарлз, един неназован източник предположи, че хората от екипа на Хари са "сбъркали кратък чай с парче торта с Версайския договор“.



В събота, в поредна явна ескалация, вестник The Sun заяви, че срещата на принц Хари с баща му е била "подчертано официална“ и че херцогът по-късно я е описал като "много официална, като официално посещение“.



Изданието цитира вътрешни източници, които твърдят, че "неловкият разговор“ е протекъл в стил, подобен на този при посещения на високопоставени лица в кралските резиденции.



Вестникът изтъкна, че срещата на Чарлз със сина му е била най-кратката му за деня и заяви, че няма планове баща и син да бъдат видени заедно публично.



Когато вестникът отказа да оттегли цитатите в събота, говорителят на херцога излезе с остро изявление, в което се казва: "Скорошните репортажи за мнението на херцога относно тона на срещата са категорично неверни.“



"Приписваните му цитати са чиста измислица, подхвърлена, може само да се предполага, от източници, които целят да саботират всяко помирение между баща и син.“



Говорителят също така заяви, че "вероятно същите тези източници“ неточно са информирали The Sun, че Хари е подарил на баща си рамкирана снимка на себе си със съпругата си Меган и децата им Арчи и Лилибет, за да отбележат събирането.



Твърдеше се, че монархът е направил на по-малкия си син ранен подарък за рождения му ден, шест дни преди неговия 41-ви рожден ден на 15 септември.



Говорителят каза: "Въпреки че бихме предпочели такива подробности да останат поверителни, в името на яснотата можем да потвърдим, че е била предадена рамкирана снимка, но изображението не включваше херцога и херцогинята.“



Хари отдавна се възмущава от висши придворни, за които твърди, че стоят зад негативните истории за него и съпругата му Меган.



В изобличителните си мемоари Spare той споменава мистериозно трио, което нарича "Пчелата, Осата и Мухата“, за което казва, че е водило напрегнатите преговори, довели до оттеглянето му с Меган от публичните задължения и преместването им в Калифорния през 2020 г.



"Прекарах живота си в общуване с придворни, десетки от тях“, пише Хари. "Но сега общувах предимно само с трима, всички бели мъже на средна възраст, които бяха успели да консолидират властта си чрез поредица от дръзки макиавелистки маневри.“



Подобни критики напомнят тези на майка му Даяна, за която се твърди, че е описвала придворните, които са давали информация срещу нея по време на разпада на брака ѝ с Чарлз, като "мъжете в сиви костюми“.



The MoS разбира, че Хари планира да идва във Великобритания "четири или пет пъти“ годишно отсега нататък, пише woman.bg.