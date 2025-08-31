ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Не Селена Гомес, друга ще е кумата на Тейлър Суифт
Малко след като Суифт и Келси обявиха годежа си във вторник на 26 август, колеги артисти, приятели и колеги от индустрията заляха социалните медии, за да поздравят двойката.
Сред другите поздравителни съобщения, приятелката на Тейлър, Присила Торес, сподели публикация, която предизвика доста шум: "ТОЙ ГО НАПРАВИ!!! Той го направи!!! Честито, Тейлър“, написа мексиканската поп звезда.
"Подготвила съм най-зрелищната реч на кума, аз ще диджействам сватбата ви“, добави тя.
На фона на спекулациите, че 33-годишната Селена ще поеме важната роля на кума, публикацията на Торес предизвика любопитство. Макар че остава неофициално, увереният тон на Торес подсказва, че Тейлър може би ѝ е поверила задълженията, вместо на дългогодишната си най-добра приятелка.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 566
|предишна страница [ 1/95 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
11 лева такаса за посещение при личния лекар?
18:38 / 29.08.2025
Пожарът в Рила е засегнал между 60 и 70 дка борова гора
10:39 / 29.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: