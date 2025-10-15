Не, Айфеловата кула няма да бъде разрушена през 2026 г.

© Сензационни твърдения, че Айфеловата кула ще бъде съборена през 2026 г., заляха социалните мрежи, след временното ѝ затваряне поради национални стачки във Франция, предава Euronews.



Новината, макар и фалшива, предизвика бурна реакция и объркване сред хиляди потребители онлайн. 330-метровата Айфелова кула - символ на Париж и една от най-разпознаваемите туристически атракции в света - привлича милиони посетители годишно и генерира приходи от близо 118 милиона евро само през 2023 г.



Забележителността е управлявана от частната организация Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE) и не получава държавни субсидии, въпреки че осигурява работа на над 300 души.



Откъде тръгна слухът?



В началото на октомври хиляди французи протестираха в над 200 града срещу съкращенията в държавния бюджет и поискаха по-високи данъци за по-заможните. В Париж протестите съвпаднаха с националната стачка, която доведе до временното затваряне на Айфеловата кула поради съображения за сигурност. Табела на място гласеше: "Поради стачка Айфеловата кула е затворена. Извиняваме се."



Малко преди това сатиричен новинарски сайт публикува пародийна статия, в която твърди, че кулата ще бъде разрушена и заменена с "гигантска пързалка" или концертна зала. Постепенно историята беше извадена от контекста и подхваната от влиятелни акаунти в X (бившия Twitter), които я представиха като реална новина. В публикации се твърдеше, че кулата ще бъде премахната поради "високите разходи за поддръжка и обществения натиск", и че оперативният ѝ лизинг изтича през 2026 г.



Някои потребители дори публикуваха емоционални реакции: "Това не трябва да се случва!". Много други обаче бързо разобличиха информацията като фалшива, посочвайки, че първоначалната статия е сатирична, а SETE не е потвърдила нищо подобно. Въпреки това компанията все още не е направила официално изявление по случая.



Влияние на фалшивите новини върху туризма



Фалшивите твърдения като това за Айфеловата кула могат да окажат реално влияние върху туристическата индустрия. През 2025 г. Италия обяви нови мерки срещу фалшивите ревюта в хотелския сектор, след оплаквания от собственици, че подвеждащата информация уврежда бизнеса им.



Според данни на италианското министерство на предприятията манипулирани и неверни онлайн твърдения влияят на между 6% и 30% от приходите в туристическия сектор. Новите разпоредби ще изискват доказателство за посещение, преди клиентите да могат да публикуват онлайн отзив.



Министърът на туризма Даниела Сантанке коментира: "Истинските отзиви са от ключово значение за доверието на туристите и успеха на бизнеса. Днес направихме важна крачка към по-честната туристическа среда."