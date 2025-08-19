Навикът, който не трябва да спираме, ако искаме да спасим сърцето си

© В стремежа си към благополучие, изследователите отдавна подчертават важната роля на физическата активност във всички възрасти и етапи от живота. Ново проучване подчертава значението на поддържането на навици за упражнения за сърдечно-съдовото здраве. Констатациите, публикувани в JAMA Cardiology, показват, че възрастните, които развиват сърдечно-съдови заболявания, често са тези, които са намалили физическата си активност години преди да претърпят инфаркт.



Изследователи от няколко водещи институции анализираха дългосрочни данни от повече от 3000 участници в текущото проучване CARDIA - мащабна, многоинституционална програма, започнала в средата на 80-те години на миналия век. Използвайки както лонгитудинален, така и случайно-контролен анализ, изследователите проследиха физическата активност на участниците в продължение на няколко десетилетия. Активността беше измерена в "единици за упражнения“ (EU), като 300 EU съответстват приблизително на препоръчителните 150 минути седмична физическа активност.



Те установили, че физическата активност като цяло намалява от ранна зряла възраст до средна възраст, преди да се стабилизира в по-късни години. Тези, които в крайна сметка са преживели сърдечно-съдово събитие – като сърдечна недостатъчност, инсулт или коронарна артериална болест – са преживели значителен спад в активността, който е започнал около 12 години преди поставянето на диагнозата. Най-бързият спад е настъпил около 2 години преди събитието.



Въпреки признатите ползи от упражненията, нивата на активност остават ниски във всички групи, средно под препоръчителните минути упражнения, дори след сърдечно-съдовото събитие. По-специално, тези, които са развили сърдечно-съдово заболяване, са почти два пъти по-склонни да останат неактивни след поставянето на диагнозата, пише ygeiamou.gr.



Констатациите подчертават критичната важност на поддържането на физическа активност през цялата зряла възраст – не само за предотвратяване на сърдечно-съдови заболявания, но и за подпомагане на възстановяването и дългосрочното здраве след поставяне на диагнозата.



"Непрекъснатата физическа активност може да служи като защитен фактор срещу сърдечно-съдови събития“, отбелязват изследователите. "Особено за групите с висок риск, целенасочените интервенции за насърчаване на физическата активност могат да помогнат за намаляване на неравенствата в здравеопазването и подобряване на резултатите.“



Тъй като нивата на сърдечно-съдови заболявания остават високи в световен мащаб, новите открития могат да помогнат за оформянето на по-ефективни стратегии за обществено здраве, насочени към ранна интервенция и благополучие през целия живот.