Наум Шопов каза какво да не очакваме в сезон 5 на "Ергенът"
Повод за думите на Наум са критики за пошлост на предишните предавания.
"Истински, нормални хора, които се опознават в максимално близка до истинския живот среда", коментира той участниците.
Какво ще видим в предаването, предстои да видим.
