Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Натали Трифонова с предвидливо решение за малкия Арън
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:08Коментари (1)77
©
Телевизионната водеща Натали Трифонова стана майка за първи път. Преди около седмица тя посрещна първородния си син, който носи красивото име Арън.

Синоптичката на bTV и водеща на COOLt... не пропусна да сподели щастието си със своите многобройни почитатели в социалните мрежи – казвайки, че след появата на Арън "светът е вече е по-красив“.

И по всичко изглежда, че Натали вече е напълно отдадена на новата си роля – на грижовна и любяща майка. И дори мисли за бъдещето на своето дете. Ето защо предвидливо е взела решението да съхрани негови стволови клетки.

"Надявам се никога да не се налага да ги използваме, но това дава поне мъничко спокойствие на всяка неспокойна майка (а ние всички сме такива, когато се отнася за здравето на децата ни)“, написа чаровната водеща в профила си в Instagram, давайки добър пример на всички жени и бъдещи родители.

Твърде вероятно Натали е взела разумното решение по препоръка на своите близки – нейната баба е Маргарита Ковачева, отличена като "Лекар на годината" за Велико Търново през 2020 г. Тя има над 40 години стаж като педиатър и по-добре от всеки знае колко важна е превенцията в медицината.

Натали Трифонова имаше добрия шанс да прекара една спокойна и щастлива бременност. Докато бе в очакване, тя често пътуваше – до родното Велико Търново, до морето или до съседна Гърция. И дори документира бременността си, снимайки се за кориците на модни списания, пише ladyzone.

Още по темата: общо новини по темата: 823
02.10.2025 »
02.10.2025 »
01.10.2025 »
01.10.2025 »
01.10.2025 »
01.10.2025 »
предишна страница [ 1/138 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Благоевградчани, не се стряскайте утре в часовия диапазон между 11.00 и 11.30
Благоевградчани, не се стряскайте утре в часовия диапазон между 11.00 и 11.30
11:38 / 30.09.2025
Властите дават само още седмица на търговците и започват ефективни глоби за неспазване на Закона за еврото
Властите дават само още седмица на търговците и започват ефективни глоби за неспазване на Закона за еврото
12:44 / 30.09.2025
Тротинетка блъсна 13-годишно дете в ж.к. "Еленово" в Благоевград
Тротинетка блъсна 13-годишно дете в ж.к. "Еленово" в Благоевград
11:36 / 01.10.2025
Една част от българските пенсионери имат срок, в който да подадат към НОИ "декларация живот"
Една част от българските пенсионери имат срок, в който да подадат към НОИ "декларация живот"
15:49 / 30.09.2025
Благоевград ще ги приветства: Утрешният ден ще бъде празник за всички новоприети студенти в ЮЗУ и Американския университет
Благоевград ще ги приветства: Утрешният ден ще бъде празник за всички новоприети студенти в ЮЗУ и Американския университет
18:20 / 30.09.2025
Приеха промените в Областния план за защита при бедствия на област Благоевград
Приеха промените в Областния план за защита при бедствия на област Благоевград
16:48 / 30.09.2025
МРРБ изплати на Община Благоевград над 2,8 млн. лева
МРРБ изплати на Община Благоевград над 2,8 млн. лева
12:32 / 30.09.2025
Актуални теми
51-ото Народно събрание
Служители на ИААА са хванати за искане на подкуп за техника за концерт
Масови протести срещу цените на горивата
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: