Водещата и синоптичка в bTV Натали Трифонова показа как изглежда бебе Арън. С публикация в Instagram тя съобщава, че вече има сертификат за съхраняване на стволови клетки. Това е нещо, което родители на новородени правят все по-често, така че в бъдеще, ако потрябват за лечение на детето им от различни болести, те да бъдат използвани.Припомняме, че Натали Трифонова роди сина си в края на септември и не скри радостта си, възкликвайки "Светът вече е по-красив“. Името на сина й Арън има древноеврейски произход и означава "високопочитан“ и "избраник“.В началото на месец октомври водещата отпразнува своя 34-ти рожден ден. Тази годишнина обаче беше специална за Натали Трифонова, защото е първата, която посреща като майка."Честит ми рожден ден и наздраве за всички секси мами!“, написа тогава тя.Натали е на работа в bTV от 2016 г. Освен прогнозата за времето и “Cool…T", тя е водила предаването "Геймър", новогодишните програми на телевизията и др.